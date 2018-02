‘Verloren zoon’ Mehdi Carcela keert terug bij Standard en barst van de ambitie: “Niet gekomen voor Play-off 2”

Mehdi Carcela maakte op de laatste transferdag een opgemerkte terugkeer naar Standard. Carcela wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door de Spaanse tweedeklasser Granada (met aankoopoptie), dat hem de eerste seizoenshelft verhuurde aan Olympiakos. Voor de Belgische Marokkaan is het al zijn tweede terugkeer op Sclessin. Het jeugdproduct van de Rouches speelde eerder voor Standard tussen 2008 en 2011 en tussen 2013 en 2015.

“Ik had al drie weken een akkoord met Standard”, stak Carcela, die vorige zaterdag op het veld van Lokeren (0-3) al mocht invallen en meteen een assist gaf, fors van wal. “Het probleem lag echter bij Granada en Olympiakos. De trainer van Olympiakos wilde me houden, maar ik wilde zelf weg. Er is in Griekenland twee maal bij me ingebroken en bovendien lag het kampioenschap me niet. Het gaat voorlopig slechts om een huurperiode bij Standard, en je weet nooit hoe het loopt in het voetbal, maar ik ben van plan in Luik te blijven. Ik ben niet enkel teruggekomen om speelgelegenheid op te doen voor het WK. Luik is ook mijn thuis. Ik hoef me niet aan te passen, niet aan de club en niet aan de Jupiler Pro League.”

Sinds zijn vorige vertrek uit Luik, in de zomer van 2015, volgden passages bij Benfica en Granada. Dit seizoen was hij aan de slag Olympiakos. Maar bij geen van die drie clubs kon de buitenspeler zich opwerken tot een onbetwiste basisspeler. “Ik heb meer ervaring opgedaan in verschillende landen”, oordeelde Carcela zelf. “Maar mijn kwaliteiten zijn onveranderd. Ik kan zowel op rechts als centraal spelen. Het belangrijkste is dat ik het team kan helpen. Ik denk dat dat moet lukken. Ik ken het huis. Standard staat momenteel niet op haar plaats. Dat zag je tijdens de voorbije wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge.”

Foto: Photo News

WK-ambities

“Ik ben niet gekomen voor Play-off 2”, vervolgde Carcela. “Ik wil me tonen in de toppers. Zo kan ik ook de Marokkaanse bondscoach beter overtuigen me mee te nemen naar het WK. Hij heeft me al verteld dat hij me volgt. Het is een droom naar het WK te gaan, maar eerst moeten de prestaties op het veld komen.”

Ook de Beker van België is nog een objectief voor Carcela, die in 2011 de bekerfinale van de Rouches moest missen door een blessure. Standard verdedigt woensdag bij Club Brugge een 4-1 overwinning uit de heenwedstrijd. “We moeten in Brugge starten met de gedachte dat het 0-0 staat. Zelf ben ik niet helemaal fit. Ik zal niet starten, maar misschien kan ik invallen.”