Britse politie rolt grote bende mensensmokkelaars op die ook in ons land actief was

Britse speurders hebben een grote georganiseerde bende mensensmokkelaars opgerold, die honderden Koerden uit Irak illegaal naar Groot-Brittannië zouden overgebracht hebben. Dinsdag werden 21 verdachten tijdens razzia’s in Londen en in het noordoosten en het zuiden van Engeland gearresteerd. Dat deelde de National Crime Agency (NCA) mee. De in Frankrijk, België en Nederland actieve bende verstopte vooral mannen, maar ook gezinnen in vrachtwagens.