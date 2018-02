Het verhaal van de vrouw die 115 doden op haar geweten heeft en nog steeds de wraak van Noord-Korea vreest

Haar misdaad dateerde al van zo lang geleden. Ze had intussen gratie gekregen voor wat ze gedaan had, en ze kon zelfs al eens een volledige dag doorbrengen zonder eraan terug te denken. Dat had ze graag. Het was allemaal zo vreselijk geweest, maar nu had ze haar leven opnieuw opgebouwd. Ze was getrouwd, had twee kinderen opgevoed, en ze ging zelfs naar de kerk. Maar nu, met de Olympische Winterspelen voor de deur, wordt Kim Hyun Hee opnieuw elke dag herinnerd aan het bloedbad dat ze dertig jaar geleden aangericht heeft.

Vrijdag wordt in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang het startschot gegeven van de Olympische Winterspelen. Voor velen het begin van een ruim twee weken durend sportfeest, maar niet zo voor Kim Hyun Hee. Alleen het zien van de olympische ringen bezorgt haar al flashbacks naar wat er dertig jaar geleden gebeurd is.

Eind 1987. Zuid-Korea brengt alles in gereedheid voor de nakende Olympische Zomerspelen in Seoel. De voorbereidingen van Kim, op dat moment een Noord-Koreaanse geheim agente, zijn echter van een heel ander allooi. Op bevel van bovenaf smokkelt ze een bom binnen op een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig. Ze verstopt de explosieven in het bagageruimte boven de vliegtuigzitjes en verlaat het vliegtuig bij een tussenlanding. Zodra het vliegtuig weer opgestegen is, gaat de bom af. De 115 passagiers en bemanningsleden aan boord komen om het leven.

“Robot van Kim Il Sung”

Na een klopjacht op de daders wordt Kim gevat. De vrouw wordt voor het eerst in haar leven naar Zuid-Korea gebracht en wordt veroordeeld wegens terreur. De bom was een plannetje van de Noord-Koreaanse bevelhebber Kim Il-sung, de grootvader van huidig dictator Kim Jong-un. Hij wilde zo de Olympische Spelen in Zuid-Korea doen ontsporen. Uit wraak voor het feit dat Noord-Korea niet mee mocht organiseren.

Dertig jaar later spreekt de intussen 56-jarige Kim Hyun Hee over de “desoriënterende contrasten” tussen het Koreaanse schiereiland, waar de Olympische Spelen vredevol of dodelijk kunnen verlopen. Verenigend of verdelend. En waar een terroriste een huisvrouw kan worden die ernaar uitkijkt om de Spelen te volgen op de televisie. “In Noord-Korea leefde ik als de robot van Kim Il-sung, in Zuid-Korea heb ik een nieuw leven opgebouwd”, verklaarde ze in een interview.

Kim Hyun Hee in 1990. Foto: AFP

De vrouw heeft er alles aan gedaan om een zo rustig mogelijk leven te leiden, ook al klinken de echo’s van haar misdaad nog altijd na. Zeker nu opnieuw moet blijken hoe Noord-Korea zal omgaan met het vierjaarlijkse sportfeest op het grondgebied van de grote rivaal. De voortekenen zijn alvast gunstiger gestemd: beide landen hebben ermee ingestemd om onder dezelfde vlag op te komen tijdens de openingsceremonie en hebben zelfs een gezamenlijk ijshockeyteam ingeschreven.

Kim voelt zich nog altijd “beschaamd” voor haar misdaad, de ontploffing van Korean Air Lines-vlucht 858. “Kunnen mijn zonden mij vergeven worden? Waarschijnlijk niet.”

De vrouw is nu 56 jaar en lijkt in niets meer op de spionne/geheime agente die acht jaar lang zowel fysiek als mentaal gedrild werd door het regime van Pyongyang. Ze leeft in een buitenwijk van de op twee na grootste stad van Zuid-Korea, draagt een bril en houdt haar haar kort. Ze doet geen taekwondo meer en heeft geen enkele interesse in mesgevechten of het kraken van codes.

Toen ze onlangs de tv opzette, werd ze echter aan die dagen herinnerd. Ze zag archiefbeelden van haar aankomst in Zuid-Korea in december 1987. Ze zag zichzelf het vliegtuig uitstappen, geboeid en omringd door mannen in kostuum. Op dat moment werkte ze nog niet mee met de onderzoekers. Op dat moment had ze nog niet toegegeven dat ze Noord-Koreaanse was. Op dat moment had ze zichzelf al van het leven proberen te beroven. Ze droeg toen zelfs een mondstuk om te voorkomen dat ze haar eigen tong zou afbijten. Want dat zou ze veel sneller doen dan bekennen. Het eerste deel van haar leven zat erop, en Kim wist toen nog niet dat er ook een tweede deel zou komen.

“Ik was bang voor de verhoren, ik was bang dat het mijn einde zou betekenen, dat ik niet lang meer te leven had. In mijn hoofd was ik een Noord-Koreaans revolutionair liedje aan het zingen.”

“Je bent gekozen door de partij"

Dat hoeft niet te verbazen. Haar leven als spionne begon tijdens het tweede jaar van haar studies aan het Pyongyang Foreign Language College, toen ze naar het kantoor van de directeur geroepen werd en opgewacht werd door een lid van de Centrale Partij van Noord-Korea. Er volgden meerdere gesprekken en uiteindelijk de handdruk van een geheim agent. “Je bent uitgekozen door de partij”, zei hij volgens een boek dat Kim schreef in 1991. “Ik moest mijn bezittingen inpakken, afscheid nemen van mijn familie en klaar zijn om de volgende dag te vertrekken.”

Al snel werd ze klaargestoomd om een krijger te worden in het Noord-Koreaanse leger van internationale spionnen. Ze leerde Japans, kreeg een vals paspoort en een valse naam - Mayumi Hachiya - en werd voorgesteld aan een oudere mannelijke spion die haar Japanse vader moest voorstellen. En dan, op een dag, werd ze naar een gebouw van de inlichtingendiensten gebracht, waar ze uitgelegd kreeg wat haar missie was. “Door het vliegtuig op te blazen, zullen we de chaos in Zuid-Korea verhogen en er uiteindelijk voor zorgen dat de Olympische Spelen niet kunnen plaatsvinden.” De bevelen van de missie waren, volgens Kim, met de hand geschreven door dictator Kim Il-sung zelf.

30 years ago Kim Hyon-hui killed 115 people by blowing up a plane as a North Korean spy. Today she wonders if her sins can be forgiven. https://t.co/YFCtZw0zgj — Franklin Graham (@Franklin_Graham) 6 februari 2018

Toen Kim de plannen te horen kreeg, dacht ze niet aan de levens die verloren zouden gaan. “Het was een technische operatie. Voor het geval ik gevat zou worden, kreeg ik nog een in cyanide gedopte sigaret mee. Daar moest ik op bijten als ik gevat zou worden. Liever sterven dan praten.”

In de weken voor de aanslag reisden Kim en haar oudere metgezel naar Europa, zich voordoend als Japanse toeristen. In Belgrado namen ze echter contact op met twee andere agenten, die haar de bom - vermomd als een draagbare Panasonic-radio versterkt met vloeibare explosieven in een fles sterke drank - overhandigden. Van daaruit reisde Kim naar Bagdad. Daar activeerde ze de timer van de bom en stapte op de Korean Air Lines-vlucht richting Abu Dhabi. Ze stopte de bom in een winkeltas en plaatste die in de bagageruimte boven haar hoofd.

Bij de tussenlanding in Abu Dhabi stapte ze uit. Enkele uren later zou het vliegtuig ontploffen boven de Andamanse Zee, in de Indische Oceaan. Veel van de passagiers waren Zuid-Koreanen die een job in de energiesector hadden in het Midden-Oosten en op weg waren naar huis om hun families te zien.

Mannen met machinegeweren

Aanvankelijk wist Kim niet eens of de bom zijn werk had gedaan. Het enige wat ze wist, was dat ze snel naar Pyongyang moest terugkeren door een hele resem verschillende vluchten te nemen. Uiteindelijk werden Kim en haar metgezel tegengehouden in Bahrein. De twee beten in hun sigaret: haar oudere metgezel stierf, maar Kim niet. Toen ze weer wakker werd, was haar linkerhand vastgeketend aan een ziekenhuisbed en had ze een zuurstofbuisje in haar neus. Rond haar stonden mannen met machinegeweren.

15 december 1987: Kim Huyn Hee wordt opgepakt. Foto: AFP

Het duurde weken voor ze zou bekennen. Het was pas toen ze overgevlogen werd naar Zuid-Korea dat haar verdediging barsten begon te vertonen. De dag voor ze alles zou vertellen, reden de ordediensten haar rond in Seoel. De stad leek in niets op de omschrijving die ze in haar thuisland had gekregen. Ze zag lachende mensen, drukke winkelcentra, straatverkopers en tot slot ook… het olympisch dorp. Op dat moment geloofde ze dat haar missie mislukt was.

Kim begon nu wel mee te werken aan het onderzoek en enkele maanden later - nog altijd in hechtenis - keek ze op tv naar de openingsceremonie van de Spelen. “Ik herinner me nog altijd het liedje dat ze toen speelden. Iedereen was vrolijk. Toen dacht ik: ‘Waarom wilde Noord-Korea dit verstoren?’”

Het boek van Kim Hyun Hee Foto: rr

In 1989 werd Kim veroordeeld tot de doodstraf. Het jaar nadien kreeg ze echter gratie voor haar misdaad van de Zuid-Koreaanse president Roh Tae-woo. Ze was gemanipuleerd door de echte daders, Kim Il-sung en zijn familie. Nadat ze zich in tranen had geëxcuseerd voor haar daden, wist ze voor het grootste deel aan de vergelding van de Zuid-Koreanen te ontsnappen. Ze schreef nog het boek ‘The Tears of My Soul’, waarvan ze de opbrengsten schonk aan de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag en verdween vervolgens uit de spotlights. Deels omdat ze geen keuze had.

Wandelen in de bergen

Tot vandaag vreest ze nog voor de mogelijke vergelding van Noord-Korea. Ze leeft nog altijd onder bescherming en houdt het grootste deel van haar leven geheim. Het enige wat bekend is over haar privéleven, is dat ze een “gewone burger” is, een moeder met twee kinderen van 16 en 18 jaar voor wie ze ’s ochtends eten maakt. Ze leest vaak en wandelt graag in de bergen. Haar echtgenoot, met wie ze in 1997 in het huwelijksbootje trad, was een van de eerste mannen met wie ze in contact kwam in Zuid-Korea: een agent die haar zaak behandelde.