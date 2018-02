‘Idool’-finalist (34) in levensgevaar na mysterieuze vergiftiging

Brugge / Oostende - Zanger Andrei Lugovski (34) ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een poging tot vergiftiging. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. De Oostendenaar van Wit-Russische origine kreeg thallium toegediend, een bestanddeel van rattenvergif dat dodelijk kan zijn.

Foto: Medialaan

Het is niet duidelijk wanneer Lugovski het gif toegediend zou gekregen hebben. In ieder geval ligt hij nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het dossier zijn nog geen verdachten opgepakt. Het parket geeft geen verdere commentaar over de zaak.

Poging tot vergiftiging wordt ook poging tot gifmoord genoemd. Voor de correctionele rechtbank staan hierop gevangenisstraffen tot 20 jaar, voor het hof van assisen is de maximumstraf zelfs 30 jaar opsluiting. Als het slachtoffer sterft, kan de dader levenslang krijgen.

De zangcarrière van Andrei Lugovski startte in 2007 met zijn deelname aan de talentenjacht ‘Idool’. Hij eindigde uiteindelijk als derde in de finale. Sindsdien werkte de Oostendenaar onder andere al samen met Christoff en Will Tura. Kort voor Kerstmis gaf hij nog een concert in de Sint-Janskerk in Oostende samen met Johnny Logan, ex-Eurovisiesongfestivalwinnaar, en met Gunther Neefs. En op 10 maart staat normaal een concert gepland in het Kursaal van Oostende.

Rattenvergif

Het smaak- en geurloze product dat hij toegediend kreeg, werd door de Iraakse president Saddam Hoessein gebruikt om zijn vijanden te doden. Het wordt net als arseenoxide als rattenverdelgend middel gebruikt en wordt zeer goed opgenomen door het lichaam, zowel bij huidcontact, bij inademing als bij inname via het spijsverteringskanaal.

De meest kenmerkende verschijnselen zijn totaal verlies van de haren over het gehele lichaam en ondraaglijke pijnen in de ledematen (voetzolen en vingertoppen). “Enkel bij een snel ingrijpen en wanneer het slachtoffer niet te veel gif toegediend kreeg, kan de dood worden vermeden”, zeggen wetenschappers.

Niet op de hoogte

Bij Entertaining Agency, dat boekingen doet voor optredens van Andrei Lugovski, vielen ze dinsdagmiddag compleet uit de lucht toen we het contacteerden.

”Andrei, dat meen je niet. Ik val compleet uit de lucht, ik weet nog van niets. Hopelijk komt het allemaal goed met hem”, klonk het.