Japanse prinses Mako moet huwelijk uitstellen na troonsafstand van haar grootvader

De Japanse prinses Mako heeft haar verloving en haar trouwplannen met haar studiegenoot Kei Komuro uitgesteld naar 2020 nadat haar grootvader, keizer Akihito, troonsafstand heeft gedaan en zijn zoon Naruhito hem is opgevolgd. Er is volgens het paleis niet genoeg tijd voor de voorbereidingen van het huwelijk.

De keizer wil naar eigen wens op 30 april 2019 troonsafstand doen en wordt zo de eerste mikado in 200 jaar, die bij leven en welzijn aftreedt.

Zijn 26-jarige kleindochter Mako liet via het paleis weten dat ze het uitstel van haar huwelijksplannen betreurt. Zij en haar even oude vriend Komuro waren wat overhaast te werk gegaan, klinkt het in de door de media geciteerde verklaring. Mako en Komuro hadden elkaar jaren geleden door een vriend aan de International Christian University (ICU) leren kennen. Het stel had in september vorig jaar de verloving aangekondigd, die op 4 maart van dit jaar tijdens een traditionele ceremonie moest bezegeld worden.

De dochter van prins Akishino, de jongere zoon van keizer Akihito (83) en tweede in de lijn van de troonopvolging, en zijn vrouw Kiko wordt door het huwelijk met een burger een privépersoon. Dat voorziet de keizerlijke wetgeving voor vrouwen. Verwacht wordt dat keizer Akihito het huwelijk van zijn kleindochter in het chique Imperial Hotel in Tokio zal bijwonen - iets wat in het moderne Japan nooit eerder is gebeurd.