Wetenschappers vinden griezelige spinnensoort met lange staart (die mogelijk nog altijd bestaat)

Foto: Chinese Academy of Sciences, University of Kansas

Arachnofoben kijken nu maar beter weg: wetenschappers hebben perfect bewaarde resten gevonden van de voorlopers van onze huidige spinnen. Hun opvallendste kenmerk: een staart die langer is dan hun lichaam.

Volgens wetenschappers waren deze spinnen de missing link tussen de nog oudere uraneïden en onze huidige spinnen Foto: Chinese Academy of Sciences

Fossieljagers van de Universiteit van Kansas vonden de restanten in 100 miljoen jaar oude barnsteen in het huidige Myanmar. De ‘proto-spinnen’ worden nu bestempeld als “chimera’s”, naar het hybride monster uit de Griekse mythologie, omdat ze zowel primitieve als hedendaagse lichaamsdelen bevatten.

De zogenaamde “Chimerarachne yingi” hebben slagtanden, dubbele voelsprieten (zogenaamde ‘pedipalps’), en achteraan spinklieren waarmee ze zijde produceren. Net zoals onze huidige spinnen. Maar opvallender: ze hebben ook een staart , een kenmerk dat ze delen met de nog oudere uraneïden. Een staart waarmee ze waarschijnlijk heen en weer zwaaiden om roofdieren en mogelijk ook prooien te detecteren.

Volgens Paul Selden, een paleontoloog die de specimens onderzocht, gaat het om de “missing link” tussen de uraneïden en de huidige spinnen, en bestaat zelfs de kans dat afstammelingen van de spinnensoort vandaag nog altijd rondlopen in de bossen van Zuid-Oost-Azië.

De spin maakte mogelijk gebruik van zijn staart in de zoektocht naar roofdieren en prooien Foto: University of Kansas

Staart verdwenen door evolutie

Bo Wang, van de Chinese Academie voor Wetenschappen in Nanjing, was naar eigen zeggen zeer verbaasd dat zulke perfect bewaarde fossielen uit het Krijt-tijdperk (145 tot 79 miljoen jaar geleden) waren teruggevonden. ”Dit is een zeer primitieve dierensoort, wiens verwanten 250 miljoen jaar geleden al op aarde rondliepen.”

De teruggevonden spinnen waren elk ongeveer 3 millimeter groot, met een staart van 5 millimeter. “Mogelijk had die staart, die bedekt was in korte haartjes, origineel de functie van een zintuig. Maar toen spinnen hun tactiek wijzigden naar die van wachtende roofdieren, was de staart niet meer nodig en verdween die door evolutie.”

“Prachtige, aantrekkelijke dieren”

Dan nog dit voor wie een afkeer heeft van deze griezelig uitziende dieren. Gonzalo Giribet, een zoöloog van de Universiteit van Harvard, is het niet met u eens: “Ik snap niet waarom mensen deze nieuwe soort niet aantrekkelijk vinden. Dit zijn prachtige dieren, die nooit een mens schade zouden willen berokkenen. Net als 99,99 procent van de spinnen.”