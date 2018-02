Hoofd van onderzoek naar Bende van Nijvel trekt zich terug

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer, die de voorbije jaren het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidde trekt zich terug. Dat meldt persagentschap Belga.

Eerder op de dag had minister van Justitie Koen Geens (CD&V) al aangekondigd dat er een nieuw onderzoeksplan komt en het onderzoek “meer geïntegreerd” gevoerd zal worden onder leiding van het federaal parket.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel blijft wel in handen van Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi, maar op het niveau van het openbaar ministerie neemt het federaal parket de zaak over van de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer. Dat is bij het federaal parket vernomen.

Sinds getuigenissen ex-Rijkswachter Christiaan Bonkoffsky aanduidden als de mogelijke “Reus” van de Bende, hebben de speurders zowat 800 tips ontvangen, waarvan er 470 bruikbaar zijn. 120 ervan werden al geëvalueerd. Het speurdersteam zal worden uitgebreid van 11 naar 30, zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dinsdag in de Kamercommissie Justitie.

Het dossier is nu “gefederaliseerd”. Het federaal parket neemt het dossier over van Christian De Valkeneer, de vroegere procureur van Charleroi die nu procureur-generaal in Luik is. Hij had het dossier in handen genomen in 2013, toen de procureur-generaal van Bergen, Claude Michaux, met pensioen ging. De onderzoeksrechter in het dossier blijft wel Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi.

Advocaat nabestaanden slachtoffers: “Hopen op nieuw elan”

Slachtoffers en nabestaanden hopen dat de uitbreiding van het speurdersteam en de tussenkomst van het federaal parket tot positieve resultaten zal leiden. “Het kan alleen maar beter worden. Met de mensen van het federaal parket zal het onderzoek misschien een nieuw elan krijgen”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge.

“Zoals het nu liep, was het niet goed”, aldus de advocaat, die optreedt voor de familie Palsterman. “De standpunten die tot nu toe ingenomen werden door de procureur waren van een bedroevend niveau. Het kan alleen maar beter worden. Met de mensen van het federaal parket zal het onderzoek misschien een nieuw elan krijgen. We zullen het blijven opvolgen.”

Diederik Palsterman en zijn vader Jan waren op 9 november 1985 in de Delhaize van Aalst tijdens de overval door de Bende van Nijvel. De vader werd neergeschoten en was één van de acht dodelijke slachtoffers. “Wat de communicatie naar de slachtoffers betreft, hopen we ook op een verbetering. Ik vind het een goede zaak dat men de zaken terug opneemt, maar ik zou graag hebben dat men het ‘cold case’-gericht doet. Het is goed als er een aantal mensen zijn van die verhoging van de capaciteit die het op die manier zouden bekijken”, zegt Van Steenbrugge.

Ook andere slachtoffers hopen op beterschap. Volgens David Van de Steen, die bij de feiten in Aalst zijn ouders en zijn zus verloor, wordt er veel beloofd maar zijn er nog geen resultaten. Zijn advocaat Jef Vermassen heeft gemengde gevoelens. “Ik vind het spijtig dat het onderzoek in Charleroi blijft, want bij veel mensen leeft het gevoel dat het daar altijd afgeremd wordt”, zegt Vermassen, die het positief vind dat het onderzoek gefederaliseerd wordt.