Hotel stort in na zware aardbeving in Taiwan

De beving deed zich kort voor middernacht plaatselijke tijd voor, zo meldt de Amerikaanse seismologische dienst USGS. Het epicentrum lag 20 kilometer ten noordoosten van Hualian, op een diepte van minder dan tien kilometer. Intussen zouden nog drie mensen in het elf verdiepingen tellend Marshal Hotel vastzitten. Zowat 116 gasten konden tijdig worden geëvacueerd.

De voorbije dagen beefde de aarde al verschillende keren in de regio. Taiwan, een eiland gelegen op het raakpunt van twee tektonische platen, is structureel goed uitgerust om het effect van bevingen op te vangen.

One of the first pix of #earthquake in #taiwan Magnitude 6.4 . City is #hualien on east coast of the island. pic.twitter.com/zJwoaliL2o