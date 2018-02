Lukaku is vol lof over Mourinho, krijgt advies van legende en onthult zijn opvallende “grote voorbeeld”

Met 19 doelpunten in 36 wedstrijden kan Romelu Lukaku spreken van een uitstekende eerste seizoenshelft bij Manchester United. Ondanks een mindere periode en de daarbij horende kritiek voelt ‘Big Rom’ zich goed bij de Red Devils, voor wie hij specifiek koos. Dat blijkt uit een interview met ESPN Brasil.

Het was al bij al toch een verrassing toen Lukaku voor Manchester United en dus niet voor Chelsea ging voetballen. Opnieuw onder José Mourinho dus, de trainer die hem bitter weinig kansen gaf bij de Blues. De Rode Duivel wilde die uitdaging echter voor geen geld van de wereld missen.

“Ik had een droom waarin ik speelde voor Mourinho”, stelt Lukaku in gesprek met ESPN. “Ik hou echt van zijn persoonlijkheid als trainer. Toen ik klein was, elf jaar, kwam ik op Chelsea. Ik was met mijn vader en moeder aan het praten over dat ik graag voor hem zou spelen. Hij heeft veel prijzen gewonnen met Chelsea en Porto, dus ik ben blij dat ik met hem mag samenwerken. Hij is een trainer die weet wat hij moet doen om te winnen en ik heb al veel van hem geleerd.”

Lukaku heeft zich reeds bewezen als goalgetter maar hij wil meer. “Het volgende is titels pakken. Dat is de ambitie van de club en het is ook die van mij. Ik wil een groots speler zijn in de geschiedenis van het voetbal. En meer titels winnen. Dat is zeer belangrijk voor mij. Het is een kinderdroom en dus zal ik er alles aan doen om die te verwezenlijken.”

Adriano bij Inter. Foto: REUTERS

Idool

Lukaku gaf zijn interview aan de Braziliaanse ESPN deels in het Portugees. Dat is geen toeval, zo blijkt. “Ik heb een goede relatie met mensen uit Brazilië. En ik hou van Braziliaanse voetballers. Toen ik klein was, had ik een groot idool: Adriano. Hij had dezelfde kwaliteiten als ik. Zeer sterk, straf schot met zijn linkervoet. Ik hoop dat hij terug gaat spelen want hij is geweldig. Voor mij is hij een idool.”

De nu 35-jarige Adriano was even top bij Inter, waarmee hij voor titels won. Hij speelde in Europa ook voor AS Roma, Fiorentina en Parma. Daarna raakte zijn carrière echter in het slop door persoonlijke problemen en hij speelde het laatst in 2016 voor Miami United, een Amerikaanse derdeklasser.

Terug naar Lukaku. United-legende Wayne Rooney was maandag te gast bij Sky Sports en gaf er zijn kijk op de transfer van Alexis Sanchez. “Hij is de perfecte speler voor Manchester United”, aldus de Everton-speler. “Hij heeft agressie, passie en wil. Je ziet een winnaar in hem. Dat is wat United tot nu toe gemist heeft. Spelers rond Lukaku die hem kunnen pushen om beter te worden. Die Lukaku gaan helpen en meer vrijheid gaan geven, om meer doelpunten te scoren.”

Kortom: Lukaku houdt dus best Alexis in de gaten tijdens de wedstrijd en dan komt alles goed!