Hoofdverdachte ‘putdekselmoord’ onder elektronisch toezicht geplaatst

Turnhout / Lille - De hoofdverdachte van de zogenaamde putdekselmoord in het Kempense Gierle (Lille) heeft de gevangenis mogen verlaten. In afwachting van zijn proces is hij door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst.

De vijftiger wordt ervan verdacht zijn huisbaas Paul Boeye te hebben vermoord op 4 februari 2017. Het slachtoffer werd toen dood aangetroffen op de boerderij van de verdachte. Onderzoek wees uit dat hij een betonnen putdeksel op zijn hoofd had gekregen.

De verdachte houdt nog altijd zijn onschuld staande. Hij beweert dat het putdeksel per ongeluk omviel op het moment dat het slachtoffer op zijn buik lag om iets te herstellen in de put, maar volgens het onderzoek heeft de verdachte met opzet het deksel op het slachtoffer laten vallen.

De hoofdverdachte zat bijna één jaar in de gevangenis voordat hij onder elektronisch werd geplaatst. Ook zijn zoon is een verdachte in het dossier. Hij werd eerder al voorwaardelijk vrijgelaten.