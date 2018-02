Verontrustende “Dood aan informanten”-flyers in Antwerpse straten: link met beruchte drugskoning Frank ‘De Tank’

Antwerpen - Er is onrust ontstaan in verschillende Antwerpse buurten, nadat er vanochtend honderden pamfletten met doodsbedreigingen werden gevonden op straat. Het gaat om eenvoudige A4’tjes met daarop de woorden: “Dood aan informanten”, gevolgd door de voor- en achternamen van negen mensen. Het gaat om personen uit het drugsmilieu, waaronder ook de Antwerpse drugskoning Frank ‘De Tank’ V. De federale gerechtelijke politie heeft een onderzoek geopend.

Conciërge Mike Van Audekerke vond vanochtend honderden pamfletten in de Groenenborgerlaan in Wilrijk: “Ik begon aan mijn werkdag, en het lag hier vol pamfletten. Pamfletten met daarop de tekst ‘Dood aan informanten’, met allerlei namen op. Verontrustend.” De politie kwam ter plaatse en verzamelde bewijsmateriaal. De flyers werden ook gevonden aan de Ruggeveldlaan in Deurne.

Aan onze redactie werd bevestigd dat de namen op de lijst van de flyers allen betrokken zijn bij het dossier rond Frank ‘De Tank’ V., de beruchte Antwerpse drugskoning. Verschillenden onder hen werden reeds het slachtoffer van autobranden, en het appartement van Frank V. in Sint-Job-in-’t-Goor werd in februari 2016 met zware wapens beschoten.

Het parket bevestigt dat het een onderzoek voert, maar wil verder niets kwijt over de zaak.