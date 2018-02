Opluchting: Dries Mertens krijgt positieve update over zijn blessure

Het was even schrikken zondag toen Dries Mertens een trap op zijn enkels kreeg en vervangen moest worden bij Napoli. Twee dagen later heerst er in Italië echter optimisme over de blessure van de Rode Duivel.

Napoli stuurde maandag het bericht de wereld in dat Mertens een lichte verzwikking van de enkel had opgelopen en dinsdag geëvalueerd zou worden tijdens de training. Onze landgenoot trainde vandaag zoals verwacht apart maar ondervond weinig hinder van zijn enkel. De gevreesde blessure zou dus helemaal niet serieus zijn en normalerwijze zit hij in de selectie voor de topper van zaterdag tegen Lazio.

