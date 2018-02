Ruud Vormer topfavoriet voor Gouden Schoen, want Tielemans en Dendoncker hebben zichzelf uitgeschakeld

Hij werd er zichtbaar moe van, altijd die vragen over de Gouden Schoen. Stel maar eens dat hij niet zou winnen… Neen, dat kán niet, want zijn zwaarste concurrenten Youri Tielemans en Leander Dendoncker hebben zichzelf uitgeschakeld. Daarom wint Ruud Vormer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanavond de Gouden Schoen.

In Paleis 12 in Brussel wordt vanavond de 64ste Gouden Schoen uitgereikt. Het feest zoekt de jongste jaren naar de juiste formule. Na de eerste tv-uitzending in 1991 evolueerde de uitreiking van een bijeenkomst ...