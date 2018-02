Onze voetbalredactie kiest Vormer

Bij de voetbalredactie van Het Nieuwsblad kreeg Ruud Vormer de meeste stemmen. Dat zijn er vier meer dan Youri Tielemans en Leander Dendoncker, de Anderlecht-spelers die in de eerste stemronde de eerste plaatsen onder elkaar verdeelden. Onze voetbalredacteurs maken naast collega-journalisten, scheidsrechters, ex-winnaars van de Gouden Schoen, bondsmensen en vips deel uit van de stemgerechtigden voor deze trofee. De eerste stemronde gaat over de periode januari-juni, de tweede over juli-december. Ook bij de telling vanavond krijgen de eerste drie punten, de tweede twee punten en de derde één punt.