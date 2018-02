Deze veteranen blijven maar scoren: Braziliaan domineert, ex-Liersespeler in top tien, Leye beter (!) dan Ronaldo

Tegenwoordig worden er vele miljoenen betaalt voor piepjonge voetballers. Denk maar aan Kylian Mbappé, het supertalent van PSG. Maar soms is het een betrouwbare veteraan waarop een team kan bouwen, zeker in de spits.

Om onderstaande lijst samen te stellen, gingen we op zoek naar de goals en assists van spelers in de tien grootste Europese competities die 32 jaar of ouder zijn. Echte veteranen dus.

De duidelijke nummer één is Jonas. De 33-jarige Braziliaan schoot dit seizoen al 25 doelpunten binnen voor Benfica en deelde daarnaast ook zes assists uit. Goed voor een voet in liefst 31 goals. De enige veteraan die ook de kaap van de twintig rond is Sampdoria-spits Fabio Qualiarella. De 35-jarige Italiaan zit aan zestien doelpunten en vijf assists. Ook Bafétimbi Gomis en Burak Yilmaz doen het uitstekend met een voet in respectievelijk negentien en achttien goals.

Daarna valt een gat naar onder andere David Silva, maar iets verder vallen Arouna Koné en Mbaye Leye op. Koné speelde ooit voor Lierse en zit dit seizoen aan negen doelpunten en drie assists in Turkije. Leye scoort al jaren vlot in de Jupiler Pro League. Hij had tot nu toe een voet in twaalf goals voor Eupen. Daarmee doet hij er eentje beter dan Cristiano Ronaldo. Ook Eupen-speler Luis Garcia haalt de top twintig, net als ex-Gouden Schoen Dieumerci Mbokani.

Mbaye Leye. Foto: BELGA

De volledige top twintig:

1. Jonas (33, Benfica): 25 goals + 6 assists (31)

2. Fabio Quagliarella (35, Sampdoria): 16 goals + 5 assists (21)

3. Bafétimbi Gomis (32, Galatasaray): 15 goals + 4 assists (19)

4. Burak Yilmaz (32, Trabzonspor): 17 goals + 1 assist (18)

5. Vagner Love (33, Alanyaspor/Besiktas): 10 goals + 3 assists (13)

Jefferson Farfan (33, Lokomotiv Moskou): 8 goals + 5 assists (13)

David Silva (32, Man City): 5 goals + 8 assists (13)

8. Wayne Rooney (32, Everton): 10 goals + 2 assists (12)

Arouna Koné (34, Sivasspor): 9 goals + 3 assists (12)

Mbaye Leye (35, Eupen): 9 goals + 3 assists (12)

Mathieu Valbeuna (33, Fenerbahçe): 5 goals + 7 assists (12)

12. Emmanuel Adebayor (33, Basksehir): 10 goals + 1 assist (11)

Cristiano Ronaldo (33, Real Madrid): 8 goals + 3 assists (11)

Mirco Antenucci (33, SPAL): 6 goals + 5 assists (11)

Manuel Fernandes (32, Lokomotiv Moskou): 5 goals + 6 assists (11)

16. Umut Bulut (34, Kayserispor): 10 goals + 0 assists (10)

Marco Parolo (33, Lazio): 4 goals + 6 assists (10)

Luis Garcia (37, Eupen): 4 goals + 6 assists (10)

19. Dieumerci Mbokani (32, Dinamo Kiev): 8 goals + 1 assist (9)

Samuel Eto’o (36, Antalyspor/Konyaspor): 6 goals + 3 assists (9)