Speldenprikken voor Anderlecht liggen klaar: KVO plant sfeeracties voor wedstrijd tegen ‘andere ploeg’ Coucke

Tifo’s, klappers en de nodige speldenprikken voor de aftrap: de wedstrijd tussen KV Oostende en Anderlecht staat zaterdag in het teken van het nakende vertrek van voorzitter Marc Coucke. Bij KVO gaan ze in de bekende ludieke stijl enkele sfeeracties organiseren. “Maar zonder iemand te schofferen”, is algemeen directeur Patrick Orlans duidelijk. “Het moet de start worden van het nieuwe KVO.”