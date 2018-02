Zeven redenen waarom KV Mechelen weer mag hopen op de redding

Het bidprentje was al onderweg naar de drukker, maar op Anderlecht vertoonde KV Mechelen nog eens een teken van leven. Gereanimeerd door Denis van Wijk, nieuwe lucht in de longen geblazen door het publiek. De situatie blijft kritiek, maar de club leeft wel weer op hoop. En hoop doet (over)leven. Zeven hoopvolle signalen in de aanloop naar de degradatieclash van komende zaterdag tegen Eupen.