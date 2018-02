Club Brugge gaat racistische supporters zelf vervolgen en die riskeren een zware straf

De supporters die vorige zondag tijdens Club Brugge-Charleroi Francis N’Ganga racistisch bejegend hebben, riskeren een stadionverbod. Het gevolg van een beslissing van Club om de fans die het nodig vonden apen­geluiden te maken richting de 32-jarige Franse Congolees zelf te identificeren en te vervolgen.

Een paar tikken tegen het oor. “Ref, hoor je het?” Meer dan de half gevulde plastieken bekertjes bier die naar zijn hoofd werden gekeild, wou Francis N’Ganga scheidsrechter Wim Smet ­attent maken op de apengeluiden die hij in de tweede helft van Club Brugge-Charleroi te verduren kreeg. De geluiden waren niet hoorbaar in het hele stadion, maar wel voor Smet, die de Brugse teamafgevaardigde Lode Lobbestael meteen de opdracht gaf om de speaker te laten omroepen dat het zo niet verder kon. De racistische kreten verstomden, maar N’Ganga kaartte achteraf de situatie meer dan terecht aan. “Diezelfde fans die apengeluiden maken, staan wel het shirt van Wesley of Diaby te vragen. De middeleeuwen zijn toch voorbij, niet?”

Samenwerken met politie

Charleroi en N’Ganga besloten maandag om geen klacht in te dienen bij de Brugse politie, maar Club zelf laat het hier niet bij. Blauw-zwart gaat samen met de politie videobeelden analyseren om de racistische fans te identificeren en te bestraffen. Fans die herkend worden, kunnen door Club een stadionverbod in het Jan Breydelstadion opgelegd krijgen. De politie kan daarnaast ook beslissen om individuen door te sturen naar de voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken, dat het stadionverbod kan verbreden of andere, nog zwaardere straffen kan opleggen. Club gebruikte in het verleden al vaker videobeelden om supporters op te sporen die Bengaals vuur het stadion binnensmokkelden en legde hen daadwerkelijk al stadionverboden op.

Blauw-zwart riskeert zelf overigens ook nog een sanctie. Het bondsparket bekijkt vandaag het scheidsrechtersverslag en het verslag van de match delegate en oordeelt nadien of het de hele zaak voor de disciplinaire commissie brengt. Als dat gebeurt, riskeert Club een boete en/of een wedstrijd achter (gedeeltelijk) gesloten deuren. Eind december was er in Kortrijk-Standard een gelijkaardig voorval met de Nigeriaanse Rouche Uche Agbo. Daar kwam het wel tot een rechtszaak, die op dit moment nog lopende is.