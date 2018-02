COMMENTAAR. Dit had Genk heel hard nodig

Wat had RC Genk deze bekerfinale nodig. De club lijkt steeds meer uit elkaar te vallen. Wie gisteren in de tribune van de Luminus Arena zat, kreeg een onaangenaam gevoel. Slechts 7.600 toeschouwers. Nu is het publiek van RC Genk ondanks de vier bekerzeges nooit echt geneigd geweest dat extra ticket voor die cupmatch te betalen, maar in een seizoen met meer downs dan ups had het zicht op een bekerfinale toch meer toeschouwers op de been mogen brengen. Het betrof toch een wedstrijd waar de drievoudige landskampioen en viervoudige bekerwinnaar zijn seizoen de broodnodige glans kon geven? Symbolisch voor de ­30-jarige fusieclub die, op zijn moeizame beginjaren na, het nooit zo moeilijk heeft gehad als deze dagen. De club werd steeds groter, maar die groei is nu al enkele jaren stilgevallen.