Matias Suarez reageert voor het eerst op “onzin” en monsterboete: “Ik wil nog terugkeren naar Anderlecht”

Matias Suarez (29) kreeg onlangs een boete van 540.000 euro. De dribbelaar blies in 2016 eenzijdig zijn contract bij Anderlecht op omdat hij zogezegd bang was na de aanslagen in Brussel. “Onzin”, oordeelde de FIFA, die doorhad dat hij vooral een gratis vertrek forceerde. In Argentinië gaf Suarez nu voor het eerst zijn versie aan een journalist van ‘La Dernière Heure’.

