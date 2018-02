Thibaut Courtois: “Als Real écht geïnteresseerd is, dan kan mijn persoonlijke situatie een invloed hebben”

Thibaut Courtois heeft bij Chelsea nog een contract tot in 2019. Maar nog steeds wordt hij haast wekelijks gelinkt aan een terugkeer naar Spanje, meer bepaald naar de hoofdstad waar hij al speelde voor Atlético maar waar vooral Real Madrid al een hele tijd openlijk flirt met de Belgische doelman. En Courtois is daar niet ongevoelig voor, zo blijkt uit een openhartig interview met Sport/Voetbalmagazine: “Als Real écht geïnteresseerd is, dan kan mijn persoonlijke situatie een invloed hebben...”

“Mijn persoonlijke situatie is gelinkt aan de stad Madrid, dat is bekend”, zegt Thibaut Courtois opvallend openhartig in Sport/Voetbalmagazine. In september 2016 gingen de doelman en zijn vriendin, de Spaanse Marta Domínguez, “als vrienden” uit elkaar. Marta was op dat moment in verwachting van hun zoontje Nicolás, het koppel had samen ook al een dochtertje Adriana. De twee kinderen wonen sindsdien bij hun mama in Madrid.

“Ik zie mijn dochtertje elke dag op Facetime”, vertelt Courtois. “Ze zegt zo vaak dat ze me mist. Mijn zoontje is nog te klein om dat uit te spreken. Telkens ik de kans heb, probeer ik heen en terug te vliegen naar Spanje. Dat is niet altijd een gemakkelijke situatie. Dus ja, mijn hart ligt in Madrid. Dat is logisch en begrijpelijk.”

“Ik begrijp dat dat gerucht telkens terugkeert gezien daar over een nieuwe keeper gesproken wordt. En als Real écht geïnteresseerd is, dan kan mijn persoonlijke situatie een invloed hebben, ja. Op familie staat geen prijs, dat is onbetaalbaar. Als ze me willen, moeten ze contact opnemen met Chelsea. Maar dat is nog nooit gebeurd. We zien wel. Wat vaststaat, is dat ik op een dag terugga naar Madrid. Ik hou van Spanje, ik ben dol op die stad, ik heb er drie geweldige jaren beleefd. Het is daar dat ik volwassen geworden ben. Toen ik er wegging, heb ik gehuild.”

Moeizame onderhandelingen met Chelsea?

Courtois let naar eigen zeggen niet te veel op die interesse van Real en blijft “ten volle geconcentreerd op Chelsea”. Hij heeft in Londen dan ook nog een contract tot in 2019 en sinds december lopen de onderhandelingen over een (lucratieve)contractverlenging. Maar die werden nog steeds niet afgerond. Dat wil echter niet zeggen dat een transfer meteen aan de orde is.

“We hebben afgesproken dat we in februari weer rond de tafel gaan zitten, omdat de club in januari meer dringende zaken af te handelen had”, verduidelijkt hij. “Er is geen haast bij. Normaal is er geen probleem en verleng ik dat. Ik ben hier tevreden en ik zie een bestuur dat nog veel titels wil winnen. De signalen zijn positief. Alleen al het feit dat ze het contract van Eden Hazard ook willen verlengen, stelt me gerust.”