Trump wil viering met grootse militaire parade

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opgedragen om een eigen militaire parade te organiseren. Dat bevestigt het Witte Huis. Trump zou naar verluidt onder de indruk zijn geweest van de parade tijdens de Franse nationale feestdag in Parijs vorig jaar.

“Hij heeft het ministerie van Defensie gevraagd een viering te bekijken waarbij alle Amerikanen hun appreciatie kunnen tonen”, aldus woordvoerster Sarah Sanders. Volgens haar is Trump de militairen heel erkentelijk. Een woordvoerder van het Pentagon bevestigde de plannen.

“Zoals Frankrijk”

De krant Washington Post was de eerste om over de parade te berichten. De krant schreef dat Trump daarover een ontmoeting had op 18 januari met enkele generaals in het Pentagon. “De marsorders waren: ik wil een parade zoals die in Frankrijk”, zo citeerde de krant een anonieme legerfunctionaris.

De parade op de Franse nationale feestdag op 14 juli vorig jaar, op de Champs-Elysées in de Franse hoofdstad, werd geleid door een contingent van 145 Amerikaanse militairen. Op die manier werd herdacht dat de Verenigde Staten toen honderd jaar geleden naast Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog stapten.

Er is nog geen datum geprikt voor de geplande parade. Mogelijkheden zijn Memorial Day op 28 mei, de Amerikaanse nationale feestdag op 4 juli of Veterans Day op 11 november, onze wapenstilstandsdag. Het Pentagon zou een voorkeur hebben voor die laatste datum, deels omdat die dag dan samenvalt met de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, aldus de Washington Post.