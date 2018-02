Symbolische daad: zus van Kim Jong-un naar Olympische Winterspelen in Zuid-Korea

De jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un trekt deze week naar Zuid-Korea, als deel van de delegatie van Pyongyang naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat maakte het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenmaking woensdag bekend. Ze wordt zo het eerste lid van de dynastie die naar de zuidelijke buur trekt.

Kim Yo-jong wordt beschouwd als een van de meest naaste medewerkers van haar broer. De delegatie zal een driedaags bezoek brengen aan Zuid-Korea, vanaf vrijdag. De Noord-Koreanen wonen er de openingsceremonie bij van de Winterspelen, die duren tot 25 februari. Beide Korea’s zullen die dag onder één vlag deelnemen aan de ceremonie.

Het bezoek van een mogelijke toekomstige leider van Noord-Korea kan gezien worden als een symbolische daad van Kim Jong-un, om aan te tonen dat hij de huidige dooi in de relaties wil behouden. Volgens het financieel agentschap Bloomberg is het echter ook mogelijk dat ze als een propaganda-instrument wordt ingezet, om de aandacht van de feestelijkheden in Zuid-Korea af te leiden.