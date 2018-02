Extreme sneeuwval in Parijs: skiën op Montmartre, chaos in het verkeer

Parijs is compleet bedolven onder de sneeuw. Voetpaden liggen er spekglad bij, de verkeerschaos is enorm en honderden mensen brachten zelfs de nacht door in opvangcentra, luchthavens en stations. Maar de uitzonderlijke sneeuwval brengt ook een extra vleugje magie naar de stad van de liefde. Er wordt van het pittoreske Montmartre geskied in plaats van gewandeld en de Eiffeltoren vormt nog meer dan anders het perfecte decor voor een fotoshoot.