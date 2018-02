ISIS-strijder die 250 vrouwen verkrachtte oog in oog met seksslavin: “Ja, ik genoot ervan. Maar ik moést het doen”

“Ik probeerde vier keer zelfmoord te plegen, maar ze lieten het niet toe.” Aan het woord is de Iraakse Shireen. Ze leefde jarenlang als seksslavin van terreurgroep ISIS en getuigt nu over de horror die ze moest ontstaan. Dat doet ze in een documentaire van de BBC. Opvallend: ook de verkrachters komen aan het woord.

Shireen (23) werd gevangengenomen door ISIS-strijders toen die het dorpje Sinjar in Irak binnenvielen. Vrouwen werden tijdens de razzia eerst verkracht en daarna verkocht als seksslavin. Dat gebeurde dus ook met Shireen.

Twee jaar lang werd ze meerdere keren verkracht. “Ik heb vier keer geprobeerd uit het leven te stappen. Maar ze lieten het niet toe. Ik verloor alle hoop om te sterven”, zegt Shireen in de documentaire van de BBC.

In die documentaire komt ze ook oog in oog te staan met een van de ISIS-strijders die meededen aan de razzia. Die jihadstrijder, die zegt dat hij zich aansloot bij ISIS voor het geld, heeft bekend dat hij de voorbije jaren meer dan 250 vrouwen en kinderen verkrachtte. Hij had zelf drie seksslavinnen. De man bekende ook dat hij 900 mensen vermoord heeft. Zo heeft hij bijvoorbeeld meerdere keren valse checkpoints opgesteld en gedaan alsof hij van de politie was om zo mensen in de val te lokken en te doden. “We verzamelden op die manier vaak 30 tot 40 mensen in een vrachtwagen, om ze daarna allemaal af te maken.”

Foto: Stacey Dooley Face to Face with ISIS/BBC 3

“Niemand kan drang naar seks weerstaan”

“Ik heb tijdens mijn tijd bij ISIS zo’n 50 meisjes gehad van 15 of 16 jaar oud”, zegt hij. “Zo’n 200 waren er ouder dan die leeftijd.” Volgens hem is de drang naar seks heel sterk. “Niemand kan die weerstaan. Zelfs als ze me probeerden tegen te houden. Maar toen ik klaar was en ik hen zag huilen, brak mijn hart wel.”

Shireen gelooft de man niet . “Als je een goed hart had gehad, zou je die drie seksslavinnen niet op dagelijkse basis verkracht hebben”, zegt ze hem woedend. “Je genoot ervan.”

“Ik genoot ervan”

De ISIS-strijder geeft toe. “Ik genoot er inderdaad van. Maar alles was anders toen. Ik moést het doen, ik stond onder grote druk.” Dat was volgens de man ook het geval bij het doden van mensen. “Als ik het niet deed, zou mijn commandant me ombrengen.”

Voor Shireen valt de getuigenis van de man zwaar. “Je zal boeten voor de tranen van al de meisjes. Je zal een prijs betalen voor hun dood.” En dat lijkt de ISIS-strijder ook te aanvaarden: “Ik wacht mijn lot, de dood, af.”

De documentaire “Face tot face with ISIS’ is vanavond te zien op de Britse zender BBC 3.