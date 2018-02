Zo zag de eerste Brit eruit: donkere huid, krullen en blauwe ogen

Een nieuwe wetenschappelijke studie brengt een opvallend resultaat met zich mee: de eerste Britse man zou een veel donkere huid hebben dan eerst gedacht, in combinatie met blauwe ogen en een bos krullen.

Groot-Brittannië’s oudste en intacte skelet, ook gekend als ‘Cheddar Man’, werd meer dan een eeuw geleden ontdekt in Gough’s Cave in het Engelse graafschap Somerset. Na grondig onderzoek bleek Cheddar Man meer dan 10.000 jaar oud te zijn, wat hem dan ook de titel van de allereerste Brit meebracht.

Dankzij nieuw DNA-onderzoek kon nu een meer precieze constructie van het gezicht van de man gemaakt worden. Het resultaat is verrassend, want Cheddar Man ziet er helemaal anders uit dan verwacht.

‘Cheddar Man’ Foto: BELGAIMAGE

Bijzondere combinatie

De jonge man zou een donker huidtype, blauwe ogen en donkere krullen gehad hebben. Terwijl eerdere reconstructies, die niet gebaseerd waren op DNA-analyse, hem een relatief blanke huid gaven. Dat blijkt dus niet te kloppen. Volgens evolutie- en DNA-specialisten in het Natural History Museum en de University College London is de associatie tussen de huidskleur en een Noord-Europese afkomst dan ook een recente ontdekking.

Maar dat is niet het enige bijzondere aan de resultaten. “Niet enkel zijn huidskleur is interessant,” zegt professor Ian Barnes, de onderzoeksleider van het project. “Het is vooral de combinatie van verschillende eigenschappen die hem anders maken dan gelijk wie vandaag. Een donkere huid en blauwe ogen komen wel vaker voor, maar daarbovenop komt ook nog eens de bijzondere de vorm van zijn gezicht.”

Nederlandse “paleokunstenaars”

Professor Barnes en Dr Selina Brace haalden DNA-gegevens uit het botpoeder door een gat van 2 mm door het binnenoorbot van de schedel te boren. Nadien scanden ze de schedel waarop een 3D-model kon gemaakt worden.

Alfons en Adrie Kennis reconstrueerden de man. Foto: AFP

Dat laatste werd gedaan door “paleokunstenaars” Alfons en Adrie Kennis. De Nederlandse tweelingbroers staan gekend om hun levensechte reconstructies van uitgestorven zoogdieren en vroege mensen. Het duo werkte zo’n drie maanden aan Cheddar Man. “We waren erg enthousiast om aan de slag te gaan met een man van nà de Ijstijd,” zei Alfons Kennis. “Het is een meer gracieuze man deze keer, geen logge Neanderthaler met zware wenkbrauwen. Met de nieuwe DNA-informatie die we kregen, konden we echt een revolutionaire reconstructie maken.”

Nog 10% Britse afstammelingen

Cheddar Man, waarvan gedacht werd dat hij in de twintig was toen hij stierf, had vermoedelijk een relatief goed leven achter de rug. De man zag er alleszins uit alsof hij voldoende te eten had. Hij woonde zo’n 300 generaties geleden in Groot-Brittannië, op een moment dat vorige bevolkingsgroepen zo goed als uitgestorven waren. De jonge Britt staat daarom ook voor het begin van constante populatie op het eiland, sindsdien is Groot-Brittannië namelijk altijd bewoond gebleven.

Een eerdere (en misschien achterhaalde?) reconstructie van de gebroeders Kennis van een man uit de Ijstijd.

Genetisch gezien behoorde hij tot een groep mensen die bekend staat als de ‘Western Hunter-Gatherers’, individuen uit het Mesolithische tijdperk uit Spanje, Hongarije en Luxemburg, die zowel op jacht gingen als verzamelden. Zijn voorouders migreerden na de Ijstijd naar Europa vanuit het Midden-Oosten. Vandaag de dag zou ongeveer 10 procent van de Britse blanke mensen afstammen van deze bevolkingsgroep.

“Iedereen is immigrant”

“Mensen definiëren zichzelf vaak aan de hand van hun woonplaats en ze gaan ervan uit dat hun voorouders net zo waren als zij,” zegt Alfons Kennis. “En dan laat nieuw onderzoek ineens zien dat we een totaal andere persoon met een andere genetische samenstelling waren.”

Volgens de kunstenaar zullen de mensen verrast zijn en zouden immigranten zich hierdoor misschien wat meer betrokken kunnen voelen bij het totaalplaatje. “We zijn eigenlijk allemaal immigrant,” besluit hij.