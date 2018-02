Man roept op om Sinterklaas te vermoorden tijdens intocht: “Zodat alle kinderen getuigen zijn”

Ophef in Nederland rond Sinterklaas, maar ditmaal heeft het niets te maken met Zwarte Piet: justitie bij onze noorderburen doet strafrechtelijk onderzoek naar een man die opriep om de goedheiligman tijdens de nationale intocht te vermoorden, “zodat alle kinderen getuigen zijn”.

De verdachte, Michael van Z., is de voorman van de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw, schrijft De Telegraaf. Eind oktober riep Van Z. op Facebook in niet mis te verstane woorden op Sinterklaas te vermoorden. “Zit niks anders op.. we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten”, begon de man zijn bericht. “Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO (Nederlandse Publieke Omroep, nvdr.) geen onzin verhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af.”

Het Nederlands Openbaar Ministerie bevestigt aan De Telegraaf dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de kwestie loopt. Een woordvoerder noemt het “een schokkende zaak”.

Racistische en koloniale symbolen

In een rapport uit 2017 bestempelde de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de actiegroep als een extreemlinkse antiracistische beweging, meldt NU.nl. “Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij.”