Jonge held (11) redt zijn vriendje uit ijskoude vijver, maar overleeft het zelf niet

Een elfjarige jongen is dinsdag om het leven gekomen in Queens, een stadsdeel van New York City. Het kind had net een vriendje uit een ijskoude vijver in het park gered, maar raakte er toen zelf niet meer uit.

Volgens de politie was Anthony Perez (11) samen met Juan Umpierrez (12) aan het spelen in het stadspark toen die laatste per ongeluk in de ijskoude vijver belandde. Anthony schoot meteen te hulp om zijn vriend uit het water te halen, maar belandde er zo zelf in.

Toen omstanders zagen wat er gebeurd was, belden ze zo snel mogelijk de hulpdiensten op. Maar toen het team kwam toegesneld, was het al te laat. Anthony was al gestopt met ademhalen.

Het jongetje werd nog met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij uiteindelijk doodverklaard. Dat heeft politiechef George Healy gemeld.

“Rust zacht, kleine engel”

Een buurvrouw van de schooljongen heeft intussen een hartverscheurend bericht gedeeld op Facebook.

“Ik kende Anthony goed, aangezien hij vaak samen met mijn kleinkinderen speelde”, schrijft ze. “Ik heb hier geen woorden voor. Ik kan het zelfs bijna niet geloven. Rust zacht, kleine engel. We zullen je nooit vergeten. Ik hou van je.”

Na het incident werden ook twee brandweermannen gehospitaliseerd met onderkoelingsverschijnselen. De twaalfjarige Juan stelt het intussen goed.