In Sardinië start vrijdag de 100e Ronde van Italië. Met Eddy Merckx, Michel Pollentier en Johan De Muynck heeft België drie renners die ooit de Giro wonnen, en de roze trui mee naar huis brachten. Merckx is met vijf zeges zelfs mede-recordhouder met de illustere Italianen Fausto Coppi en Alfredo Binda.

Maar, de Belgen scoorden meer dan dat in Italië. Zij waren en zijn veelvuldig ritwinnaar decennialang. Van Gerard Loncke in 1933 tot Tim Wellens in 2016 zijn de Belgen goed voor liefst 159 overwinningen.



Het Nieuwsblad wil die Belgische ritwinnaars opnieuw in de etalage plaatsen. Onze fotoredacteur Patrick De Kuysscher dook in de archieven en vond fotomateriaal terug van hun prestaties. We tonen ze u graag. Bij elke ritoverwinning hoort uiteraard ook een verhaal. Onze redacteur Paul De Keyser, gepokt en gemazeld in wielerhistorie, schreef bij elke zege van een Belg een verhaal voor N+. We wensen u veel leesplezier.