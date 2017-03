Georgiër tekent voor meest zelfzuchtige actie van het jaar en wordt antiheld

Servië won vrijdag zijn WK-kwalificatieduel in en tegen Georgië met 1-3, maar de wedstrijd had anders kunnen uitdraaien. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong en had die iets na het uur eigenlijk moeten verdubbelen. Qazaishvili werd mooi door de buitenspelval geloodst en kwam alleen voor de Servische doelman. Al wat hij moest doen was de bal simpel breed leggen naar zijn vrijstaande ploegmaat Ananidze, maar Qazaishvili besloot zelf te schieten. Het slappe gekruiste schot ging naast, tot woede van zijn landgenoten. Servië zou nog voor de rust op gelijke hoogte komen, om na de rust de klus te klaren.