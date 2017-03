Romelu Lukaku bespaart Rode Duivels blamage met fraaie gelijkmaker in slotfase

De Rode Duivels hebben in hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland een nederlaag maar nipt weten te vermijden: Mitroglou zette de bezoekers net na rust verrassend op voorsprong, maar man in vorm Romelu Lukaku bezorgde de Belgen twee minuten voor tijd alsnog een punt (en de leiding in hun groep) met een knappe gelijkmaker.

Bondscoach Martinez koos met Nacer Chadli in de plaats van Thomas Meunier voor een logische vervanger op de rechterflank, maar verraste toch nog iedereen door Marouane Fellaini een basisplaats te geven voor de geblesseerde De Bruyne. Radja Nainggolan schoof zo een rijtje hoger. “Chadli was indrukwekkend op training deze week, hij gaf een goede indruk. En Fellaini heeft de kwaliteiten van een goede middenvelder”, verklaarde de Spanjaard zijn keuzes. Ook bij de Grieken viel er een verrassing te noteren: niet Zeca of Maniatis, maar Tachtsidis startte op het middenveld bij de bezoekers.

Niet dat de blessurelast de Rode Duivels stoorde: onze jongens begonnen best aardig aan de wedstrijd, zo tekende Dries Mertens al vroeg voor een eerste kansje. De Grieken plooiden massaal terug en lieten de bal aan de Belgen, die het leer à volonté konden en mochten rondtikken. Een kwartier ver leverde dat ook een eerste kans op: Fellaini werd helemaal vrijgelaten aan de tweede paal bij een voorzet van Mertens vanop rechts, maar de krullenbol kopte onbegrijpelijk ver naast.

Fellaini kopte de grootste kans in de eerste helft naast Foto: EPA

Tempo te laag

Het goede begin kreeg echter geen vervolg: het tempo was weliswaar al niet verschroeiend, maar zakte nu nog verder, en de Grieken - hoewel offensief gans onmondig - bleven defensief makkelijk overeind. Dat leverde een gefrustreerde Romelu Lukaku op, maar geen kansen. Op het half uur was er nog een zeldzaam kansje toen Fellaini - hij weer - een lage voorzet van Carrasco vanop links bijna vanuit een onmogelijke hoek in doel devieerde, maar doelman Kapino haalde de bal met een ultieme reflex nog net vanonder zijn deklat. En vijf minuten voor de koffie kon Nainggolan uithalen na een lange run van Carrasco, maar het schot van de Ninja werd afgeblokt. Welgeteld: drie (!) uitgespeelde kansen voor de Belgen in de eerste helft.

Romelu Lukaku eet zijn truitje op van frustratie Foto: BELGA

Uit het niets

Niet dat er iemand in het Koning Boudewijnstadion panikeerde: dat varkentje zou na de rust wel gewassen worden. Wel, viel dat even lelijk tegen: niet eens alle fans zaten al op hun zitje met hun hamburger toen Kostas Mitroglou de Belgen collectief het zwijgen oplegde. De spits ging op het juiste moment diep, liet Laurent Ciman ter plaatse en tikte de bal beheerst over Thibaut Courtois. Alle Belgen collectief ontzet, niet in het minst de elf tussen de lijnen. Chadli en Mertens zochten ostentatief de penalty, maar de Duitse topref Felix Brych gaf tweemaal (terecht) geen krimp.

De Grieken vieren een onverwachte voorsprong Foto: BELGA

Een half uur voor affluiten schoot de scheids de Belgen wel te hulp, toen hij Tachtsidis een tweede gele kaart gaf. Martinez en zijn Griekse collega reageerden daarop meteen: Mousa Dembélé kwam Fellaini vervangen, Skibbe koos voluit voor de verdediging en bracht Tziolis voor een leeggelopen Fortounis. Het Koning Boudewijnstadion werd stilaan ongeduldig, het gemor en gefluit was niet van de lucht en aan kansen konden de Belgische fans zich niet opwarmen: verder dan enkele in hoekschop gewerkte voorzetten kwamen de Duivels niet.

Tachtsidis moest een half uur voor het einde gaan douchen met rood Foto: BELGA

Een kwartier voor tijd veerde iedereen weliswaar nog eens op toen een tot dan toe onzichtbare Mertens via de carambole alleen voor de doelman in balbezit kwam, maar de Napoli-spits trapte pardoes op Kapino. Ook met afstandsschoten lukte het niet: Witsel (tot tweemaal toe) en Nainggolan trapten hun pogingen ver naast.

Lukaku redt de Belgen

De Rode Duivels leken op weg naar hun eerste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd sinds 28 maart 2009 (2-4 tegen Bosnië-Herzegovina, nvdr.), maar dat was buiten man in vorm Lukaku gerekend: de Everton-spits controleerde een voorzet van Mertens met de rug naar het doel, draaide zich met een man in de rug goed vrij en trapte met de linker laag binnen. Opluchting in het Koning Boudewijnstadion, waar zelfs bijna de volledige pleuris uitbrak toen diezelfde Lukaku een voorzet strak tussen het kader kopte, maar met een karpersprong verijdelde Kapino alsnog de Belgische euforie.

De Belgen leken eindelijk wakker, want in de vier minuten extra tijd was er meer spanning dan in de 90 die eraan voorafgingen. Te laat, want met wat tijdrekken en een opstootje (waarbij ook Tzavellas rood kreeg) sleepten de Grieken een onverwacht punt over de meet.

De Rode Duivels blijven door de late gelijkmaker van Lukaku wel aan de leiding in hun WK-kwalificatiegroep, met drie punten meer dan eerste achtervolgers Bosnië en Griekenland. De uitwedstrijden in Griekenland (op 3 september) en Bosnië (op 7 oktober) beloven zo alsnog spanning...