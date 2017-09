Nederland wint belangrijke interland, maar WK voetbal is nog ver weg voor Oranje

Nederland heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije die het absoluut moest winnen zondag ook gewonnen. Oranje haalde het in de eigen Amsterdam ArenA met 3-1. Maar omdat Zweden met 0-4 ging zegevieren in Wit-Rusland, is het WK voetbal in Rusland verder weg dan ooit voor onze noorderburen.

Na de 4-0-pandoering in Frankrijk van afgelopen donderdag had Nederland geen keuze meer: het moest zondag absoluut thuis winnen tegen Bulgarije om zijn WK-kwalificatiekansen gaaf te houden. En liefst nog met zo veel mogelijk doelpunten verschil.

De partij begon perfect voor onze noorderburen. Na amper zeven minuten werkte Davy Pröpper een schitterende collectieve aanval netjes af: 1-0 en de Amsterdam ArenA haalde opgelucht adem. Maar de Nederlanders konden geen vervolg breien aan hun goeie start en haalden opgelucht adem toen Georgi Kostadinov de paal trof.

Ook in de tweede helft domineerde Oranje, maar speelde het te stroef om de Bulgaren echt in verlegenheid te brengen. Tot Arjen Robben - al zo vaak de redder des vaderlands - na 66 minuten er met een flits 2-0 van maakte. Boeken toe, zag je Dick Advocaat denken. Maar amper twee minuten later slikte de kwetsbare Nederlandse defensie opnieuw een doelpunt op een stilstaande fase. Een vrije trap van Ivanov werd door Kostadinov met het hoofd in doel verlengd: 2-1. Nederland bibberde naar het laatste fluitsignaal, maar trok de zege toch over de meet. Met dank aan de 3-1 met het hoofd van Pröpper. Het slechte nieuws kwam echter uit Borisov, waar Zweden met 0-4 ging winnen in Wit-Rusland.

Nederland springt dankzij de overwinning over Bulgarije naar de derde plaats. Maar het telt nog steeds drie punten achterstand op de tweede plaats van Zweden. Nederland heeft nog twee speeldagen om die kloof te dichten en zo een ticket naar de WK-barrages af te dwingen. Op de voorlaatste speeldag ontvangt Zweden echter voetbaldwerg Luxemburg en moet Nederland naar Wit-Rusland. En dus zal het allicht op de laatste speeldag moeten gebeuren wanneer Nederland in eigen huis Zweden ontvangt. Oranje zal niet alleen moeten winnen van de Scandinaviërs, het moet dan ook nog veel goals scoren. Bij een gelijke stand is immer het doelpuntensaldo doorslaggevend. Nederland heeft momenteel een doelpuntensaldo van +5, Zweden een doelpuntensaldo van +11. Frankrijk, dat allicht groepswinnaar wordt, speelt later op de avond nog tegen Luxemburg en kan dan opnieuw terug drie punten uitlopen op Zweden.

