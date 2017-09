Lukaku beukt de poort naar het WK in Rusland definitief open voor Rode Duivels

De Rode Duivels hebben zich zondagavond als eerste Europese land gekwalificeerd voor het WK voetbal in Rusland. De Belgen speelden een bijzonder matige wedstrijd op het veld van Griekenland, maar flitsen van Vertonghen en Lukaku volstonden voor een 1-2-zege. Door die overwinning op Griekenland kunnen de Rode Duivels niet meer bijgehaald worden op de eerste plaats in Groep H. Rusland, here we come! Maar in Athene bleek zondagavond toch vooral dat de Rode Duivels nog veel werk voor de boeg hebben om over een jaartje van een wereldtitel te mogen dromen.

Geen Vincent Kompany op het wedstrijdblad van Bondscoach Roberto Martinez. De aanvoerder bleek niet hersteld van een trap die hij had gekregen tegen Gibraltar. Thomas Vermaelen was zijn vervanger. Zoals verwacht koos Martinez voor Marouane Fellaini en Mousa Dembélé op het middenveld als vervangers van de geschorste Axel Witsel en Eden Hazard, die uit voorzorg op de bank startte. Basisopstelling: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Dembele, Carrasco, De Bruyne, Mertens, Lukaku

Zoals verwacht zorgde het Griekse thuispubliek van lang voor de aftrap voor een vurige heksenketel in het Georgios Karaiskakisstadion in Piraeus. Niet verwonderlijk dat de Grieken als elf opgenaaide stieren aan de wedstrijd begonnen. Hoewel de Belgen gewaarschuwd waren voor de Griekse mentaliteit, lieten ze zich aanvankelijk toch afbluffen. Het was tekenend hoe de immer balvaste Dembélé in het openingskwartier enkele keren de bal uit de voeten lieten tikken en rots in de branding Fellaini in de duels werd afgetroefd door gretigere Grieken. De Bruyne zag geen openingen, Meunier speelde de bal telkens plompverloren in de voeten van een Griek en Lukaku stond gefrustreerd op zijn eiland in de voorhoede te molenwieken. Was het de vochtige warmte (28 graden), de Griekse strijdersmentaliteit of de afwezigheid van Hazard? De Belgen bakten er voetballend weinig van.

Gelukkig was er Thibaut Courtois. De Belgische nummer één redde na twaalf minuten met het been op een laag schot van Donis en tikte even later met de vingertoppen een geweldige knal van Stafylidis tegen de paal. Halfweg de eerste helft ging de Griekse storm een beetje liggen. De Rode Duivels kampeerden steeds meer op de helft van de thuisploeg, maar verder dan ongevaarlijke afstandsschoten van Alderweireld en Vertonghen kwamen ze voor de rust niet meer. De beste aanval kwam nog van de Grieken: Courtois dook goed in de voeten van de vinnige Fortounis.

De tweede helft bracht helaas niet veel beterschap. De foute passes en het inspiratieloze voetbal van de Rode Duivels deden pijn aan de ogen. Het is de conclusie die ondertussen al zes jaar gemaakt wordt: de Belgen hebben het aartsmoeilijk tegen een gretige en goed georganiseerde tegenstander.

De match zat helemaal op slot. Tot de zeventigste minuut. Compleet vanuit het niets knalde Jan Vertonghen met een fabelachtig afstandsschot de Rode Duivels op voorsprong. Het doelpunt van de gelegenheidsaanvoerder kwam compleet uit de lucht gevallen. Het bleek de aanzet van vijf dolle minuten. Want bij de eerst volgende Griekse aanval lag de bal aan de overkant in het mandje. Zeca mocht moederziel alleen een voorzet van dichtbij voorbij Courtois tikken: 1-1. De Griekse vreugdedansen in de tribune waren nog volop bezig toen België een minuut later ijskoud terugsloeg. De eerste goede baltoets van Thomas Meunier bleek een geweldige voorzet voor Romelu Lukaku. De recordspits van Manchester United twijfelde niet en buffelde de 1-2 tegen de touwen.

Het tiende doelpunt van deze WK-kwalificatie voor Lukaku was ook hét doelpunt van de WK-kwalificatie. Het was ook Lukaku die vier jaar geleden met twee treffers in Zagreb België naar het WK in Brazilië schoot.

Een echt Grieks slotoffensief kwam er niet meer. Dries Mertens liet nog na om de match helemaal dood te maken. De Rode Duivels mogen hun tickets richting Rusland reserveren. Het WK is nu mathematisch zeker. Op twee speeldagen van het einde tellen de Rode Duivels acht punten meer dan Bosnië en negen meer dan Griekenland. De laatste twee wedstrijden (in Bosnië op 7 oktober en thuis tegen Cyprus op 10 oktober) dienen enkel nog om te stijgen op de FIFA-wereldranglijst en op die manier nog reekshoofd te worden op het WK.

