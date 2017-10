Rode Duivels slikken drie goals op rampzalige grasmat, maar winnen wel knotsgekke match in Bosnië

Wat een heerlijke wedstrijd werd het in Sarajevo waar de regen 90 minuten lang uit de lucht viel. De Rode Duivels toonden de juiste mentaliteit. Ze vochten en voetbalden na de 2-1 achterstand als leeuwen. Uiteindelijk werd het 3-4 dankzij Yannick Carrasco in het absolute slot. Vertonghen scoorde in zijn 96ste interland maar ging ook verdedigend in de fout. Hij was niet de enige want op defensief vlak moeten er nog wat zaken op punt worden gesteld. Tegen toplanden zet je zo’n achterstand niet meer recht.

Bosnië moest op zoek naar drie punten om uitzicht te behouden op de barragewedstrijden voor het WK. De catastrofale toestand van het veld en de constante regenbuien zorgden voor speciale omstandigheden. Maar het weerhield er beide ploegen niet van er een bijzonder boeiende wedstrijd van te maken. Wisselende kansen, aanvalsgolven op en neer en uiteindelijk de Rode Duivels als winnaars. Verdiend ook hoewel er nog geen echte reden is om hosanna te roepen. Daarvoor waren er te veel verdedigende foutjes bij de doelpunten. De driemansverdediging met zulke aanvallende flankspelers als Meunier en Vermaelen is geen evidentie. Ook op de 3-3 ging de defensie in de fout.

Al vroeg op voorsprong

Als we het zonnig bekijken, loven we de offensieve kracht van de Rode Duivels. Heerlijke aanvallen, mooie combinaties en knappe goals. De winnaarsdrang om het statuut van reekshoofd te behouden, verdient ook applaus. Maar, en we vallen in herhaling, de ploeg van Roberto Martinez is er nog lang iet.

Het liep allemaal omgekeerd dan verwacht. De Bosniërs begonnen niet als een wervelstorm maar lieten het initiatief aan de Belgen. Op het moment dat je verwachtte dat het thuisland helemaal in elkaar zakken, namen ze het van de Rode Duivels en draaiden de 0-1 om in een 2-1. Het vroege doelpunt kwam er na een mooie dubbele combinatie tussen Hazard en Meunier. Met Hazard in een hoofdrol leverden de Duivels in die periode mooi voetbal af. Het veld lag er na twee dagen quasi onafgebroken regen dramatisch slecht bij maar dat leek de Belgen weinig te deren.

Opeenstapeling van fouten

De Bosniërs kwamen nauwelijks aan de bal. Alleen Medunjanin kon dreigen. Zijn eerste schot werd door Courtois gepakt, het tweede ging over. De Duivels waren het initiatief al aan het verliezen toen even voor het halfuur Fellaini uitviel. Voor de luchtduels, die Dzeko bijna allemaal won, was dit een enorme domper. Dendoncker kwam hem vervangen en hij stond nog geen minuut op het veld toen de Bosniërs gelijk maakten. Een opeenstapeling van fouten. Meunier liep naar voren waardoor De Bruyne balverlies leed. Dendoncker zocht naar zijn positie en Carrasco kwam niet meeverdedigen. De voorzet van Dzeko kwam nog via Vermaelen en Courtois bij de volledig vrijstaande Medunjanin en de 1-1 stond op het bord.

Tien minuten later stonden de Bosniërs zelfs op voorsprong. Vertonghen beoordeelde een uittrap van Begovic volledig verkeerd. Carrasco vergat de rugdekking en Visca trapte de 2-1 onder Courtois binnen. Toch hadden de Duivels nog voor de rust op gelijke hoogte kunnen komen. Batshuayi en Vermaelen stuitten van kortbij op Begovic.

Vertonghen scoort

Mertens bleef tijdens de rust in de kleedkamer en Tielemans kwam in de ploeg. De speler van AS Monaco kwam goed in en stuwde de Belgen aanvankelijk naar voren. Alderweireld zag zijn schuiver net voor de lijn gekeerd. De Rode Duivels doken onvervaard de aanval in wat veel ruimte gaf voor de Bosniërs om te counteren. De regen bleef met bakken uit de hemel vallen. En daar kwam dan ook het doelpunt. Carrasco deed enkele mooie bewegingen, Begovic loste zijn schot en Batshuayi duwde binnen (2-2). Batshuayi raakte niet veel ballen. Hij kreeg er niet veel en was ook zelden aanspeelbaar. Maar het balletje in het netje leggen, kan hij natuurlijk wel.

De wedstrijd bleef met een razend tempo op en neer gaan. Vertonghen maakte zijn fout goed door op aangeven van Carrasco voor de 2-3 te zorgen. Batshuayi miste de kans op 2-4 en dat dreigde duur betaald te worden. Courtois duwde een poging van Dzeko in hoekschop. Daarop was de defensie, Alderweireld voorop, niet geconcenteerd genoeg en Dumic kopte binnen. 3-3 in plaats van 2-4.

Maar het was nog niet gedaan. Carrasco, aanvallend zoveel beter dan verdedigend, nam twee keer Begovic onder vuur. De eerste werd door de Bosnische keeper gekeerd, de tweede schoof onder hem binnen. 3-4 en met een zege tegen Cyprus dinsdag zijn de Duivels reekshoofd voor de WK-loting op 1 december in Moskou. Maar er valt nog veel over na te praten.

