Ierland houdt stand in Denemarken en behoudt alle kansen op WK-ticket

Het wordt nog een hele klus voor de voetballers van Denemarken om het WK van volgend jaar in Rusland te bereiken. Voor eigen publiek in Kopenhagen bleef de ploeg zaterdagavond tegen Ierland steken op een 0-0 gelijkspel. Komende dinsdag treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor een tweede en beslissend duel in de play-offs.

Stug verdedigen en Christian Eriksen zo min mogelijk aan de bal laten komen. Met die tactiek knokte Ierland zich naar een gelijkspel. Denemarken was veel in balbezit en kreeg vooral voor rust enkele kansen. Doelman Darren Randolph voorkwam voor rust echter dat Jens Larsen, Andreas Cornelius en Christian Eriksen scoorde. Hij had geluk dat Pione Sisto in kansrijke positie rakelings naast schoot.

De enige echte kans van Ierland liet tot de slotfase van de eerste helft op zich wachten. De Deense doelman Kasper Schmeichel weerhield Cyrus Christie van de openingstreffer. Denemarken had na rust ook veel balbezit, maar grote mogelijkheden bleven uit.