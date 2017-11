Italië heeft veel werk voor de boeg: Azzurri vechten tegen zichzelf en gaan onderuit in Zweden

De kans dat Italië en de afscheidnemende Gianluigi Buffon het WK in Rusland missen, is een beetje groter geworden. De Azzurri lieten te weinig zien in Zweden en gingen met 1-0 onderuit in de heenwedstrijd van de play-offs.

De eerste actie van de wedstrijd zette meteen de toon. Toivonen maakte zich breed en raakte daarbij Bonucci in het gelaat met zijn elleboog. De Milan-verdediger had meteen verzorging nodig. De Zweden speelden fris en drukten de bezoekers weg op de eigen helft. Forsberg kreeg al snel een goede kans met een vrije trap maar zijn poging was te hoog gemikt. De eerste grote kans was wel voor Italië. Belotti knikte een voorzet van Darmian centimeters naast.

De Italiaanse defensie, nochtans met de befaamde BBC, had het erg lastig met de fysieke Toivonen en Berg. Al leverde dat weinig kansen op in Solna. Beide teams probeerden wel maar kwamen vaak niet verder dan veel middenveldspel. Het publiek begon na dik een halfuur wel te klappen maar dat was omdat Zlatan Ibrahimovic op het grote scherm verscheen. Zweden claimde nog een penalty voor een ingreep van Buffon op Toivonen maar kreeg die terecht niet.



One very interested spectator in Solna... pic.twitter.com/psv8y9ZHCK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 10 november 2017

Afgeweken schot

Na de pauze namen de Italianen het heft meer in handen. Candreva testte al snel de vuisten van doelman Olsen. Daarna deelde Toivonen een nieuwe elleboog uit, en opnieuw was Bonucci het slachtoffer. De Italianen waren woedend maar de Zweedse spits kwam ervan af zonder kaart. Op het uur deelde ook Berg een tik uit aan De Rossi. Opnieuw protest van de Azzurri maar ook nu kwam er geen kaart voor de thuisploeg.

Dan viel er plots een goal uit de lucht. Toivonen zette zijn hoofd tegen een verre ingooi en de bal kwam in de voeten van invaller Johansson terecht. Die trapte via een Italiaans been de 1-0 binnen.

Zijn we op weg naar WK zonder Italië...? #ZlatanApproves pic.twitter.com/FBRzmxXNCz — Play Sports (@playsports) 10 november 2017

Italië reageerde niet veel later met een knal van Darmian, maar de poging van de Man United-verdediger spatte uit elkaar tegen de paal. Bij Zweden viel Waasland-Beveren-aanvaller Thelin nog in terwijl Italië een slotoffensief op touw probeerde te zetten.

Scoren lukte echter niet meer voor de zwakke Azzurri, die maandag in San Siro vol aan de bak moeten om niet voor de eerste keer sinds 1958 afwezig te zijn op een WK.