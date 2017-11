Zwitserland laat karrenvracht aan kansen liggen en ontsnapt in slotfase, maar plaatst zich wel voor WK

Zwitserland heeft zich als 27ste land zijn vliegtickets boeken richting het WK in Rusland. In de terugmatch tegen Noord-Ierland kregen ze de uitgelezen kans om voor eigen volk zich te plaatsen, maar de Zwitsers konden een karrenvracht aan kansen niet benutten. En kropen in de extra tijd nog door het oog van naald toen Rodriguez op de lijn redde. Ondanks de 0-0 mochten de Zwitsers toch nog feesten, want in de heenmatch hadden ze de Noord-Ieren wel opzij kunnen zetten met 0-1.

De Zwitsers kwamen in een luxepositie aan de aftrap van de terugmatch in de Play-offs voor een WK-ticket. In de heenmatch gingen ze met 0-1 winnen op Noord-Ierse bodem waardoor de bezoekers twee keer moesten scoren om zich meteen te plaatsen. Maar zegezeker konden ze zich maar beter nog niet wanen. De Noord-Ieren zakten immers met revanchegevoelens af naar Basel, want de penalty waaruit de winning goal voortvloeide, was redelijk discutabel te noemen.

En de Noord-Ieren begonnen ook furieus aan de partij. Als door een wesp gestoken fusilleerde Brunt na amper twee minuten het Zwitserse doel, maar Sommer was goed opgewarmd en kon een vroeg doelpunt vermijden. Ook in de hoekschop die daarop volgde konden de bezoekers geen hoopgevend doelpunt putten.

Zwitsers altruïsme

De groen-witte storm ging echter al snel weer liggen. In een attractieve openingsfase namen de Zwitsers het spel al snel in handen en dat leverde ook bijna een doelpunt op. Seferovic kon zijn hoofd niet hard genoeg tegen de voorzet van Shaqiri zetten. Luttele minuten later was Dzemaili dan weer te altruïstisch. Hij kwam alleen voor doel, maar in plaats van zelf zijn kans te gaan, legde hij de bal nog af naar het centrum waar geen Zwitser te bespeuren was. Al mocht McAuley nog opgelucht ademhalen dat hij de bal niet in, maar over zijn eigen doel devieerde.

Na nog een pegel van Brunt, die makkelijk werd geklemd door Sommer, volgde de ene kans de andere op voor de Zwitsers. Shaqiri werd in de korte hoek gestuit door doelman McGovern, Seferovic kopte weer te zwak en Zuber vond ook een sterk keepende Noord-Ierse doelman op zijn weg.

Net geen 0-1

Net zoals in de eerste helft sneden de Zwitsers ook na de pauze als een heet mes door de Noord-Ierse boter. En net zoals in de eerste helft liet de afwerking weer te wensen over. Rechtsachter Rodriguez kon doorstomen tot in de zestien van de bezoekers, maar kruiste zijn schot naast het doel van McGovern.

Op het moment dat de vraag begon te rijzen hoeveel kansen de thuisploeg nog zou nodig hebben voor dat verlossend doelpunt, sloegen de Noord-Ieren bijna genadeloos toe. Washington troefde Schär af in de lucht, Zwitsers doelman Sommer stond aan de grond genageld en zag tot zijn opluchting dat de bal nipt voorbij de verste paal zeilde.

Zwitserland ontsnapt

Een doelpunt zou de vlam in de pan doen slaan bij de Noord-Ieren. Maar ook de kans ontketende een waakvlammetje. Het vertrouwen steeg en de Zwitserse motor stokte, maar verder dan een oprapertje voor Sommer kwam de Noord-Ierse relance niet. Zwitserland nam terug over en kon ook dreigen via Seferovic, maar de Benfica-spits trapte onbegrijpelijk hoog over. En ook Mehmedi en Embolo, die was ingekomen voor Seferovic, weigerden om te scoren.

Zonder goal bleef Zwitserland natuurlijk balanceren op een slappe koord. Slechts één doelpunt van Noord-Ierland zou volstaan voor verlengingen, maar dat kwam er niet. Al moest Rodriguez in de extra tijd wel alles uit de kast halen om de kopbal van Evans van de lijn te halen. Het Zwitsers horrorscenario nipt vermeden.

Het St. Jakob Park hield zijn adem in, maar mocht uiteindelijk toch feestvieren. Het felgezochte doelpunt zou uiteindelijk niet nodig zijn voor Zwitserland om zich als 27ste land te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland. Verdiend, als je in de kwalificatieronde uitpakte met 27 op 30 en toch tweede eindigde achter Portugal. Maar voor het wereldkampioenschap houden ze misschien toch maar beter nog wat afwerkoefeningen op training.

