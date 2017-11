Geen Grieks mirakel: Kroatië plaatst zich voor WK na absolute schertsvertoning

De Grieken hebben geen wonder bij elkaar kunnen voetballen tegen Kroatië. Na de 4-1 uit de heenmatch moesten ze minstens drie keer scoren om de Kroaten tot verlengingen te dwingen. Maar na een ware geeuwmatch, konden ze amper een kans bij elkaar voetballen en uiteindelijk vielen er geen doelpunten in Piraeus en verzekerden de Kroaten zich moeiteloos van het 28ste WK-ticket.

Griekenland stond voor een haast onmogelijke opdracht als ze nog aanspraak wilde maken op een WK-ticket tegen Kroatië. De heenmatch in Zagreb werd met 4-1 de match met het grootste verschil van alle barragematchen en zo moesten de Grieken minstens drie keer scoren om verlengingen te forceren. Een mirakel dus. Zeker voor het Griekse elftal, dat in de groepsfase tegen de Rode Duivels ook geen blijk gaf van een scoringsmachine te zijn.

Maar zich zomaar geven, staat niet in het Griekse woordenboek. Voor de eerste grote mogelijkheid was het wel zeventien minuten wachten, maar Papastathopoulos deed het Karaiskak stadion een eerste keer opveren met een schot dat maar nét naast ging.

En dat was het zo’n beetje het beste wat de eerste helft te bieden had. De 4-1 score uit de heenmatch verlamde de partij. De Grieken beseften dat drie keer scoren onmogelijk was, terwijl de Kroaten teerden op hun luxepostitie. Toch waren het de bezoekers die bijna ook de hoop bij de Griekse hyperoptimisten konden wegnemen, maar de schicht van Perisic spatte uiteen op de paal.

Tanend enthousiasme

Ook in de tweede helft hadden de Kroaten weinig moeite om een Griekse hel te vermijden. Integendeel. Door het lamentabele spel op het spel viel ook het enthousiasme op de tribunes terug. Tot met momenten een doodse stilte zelfs. Je zou voor minder. De groepsgenoot van de Rode Duivels konden, op een schotje van Mitroglou, niets klaarspelen. Een pijnlijk gebrek aan grinta.

En als ze dan eens een kans tegen de netten verdween, werd die afgekeurd voor buitenspel. Zucht. In de 87ste minuut konden de Grieken dan toch eens tussen de palen trappen en Subasic echt aan het werken zetten, maar de Kroatische nummer één liet zich niet verschalken. Ook Luka Modric en co. toonden in de hele tweede helft amper ambitie om de kroon op het werk te zetten. Net als in die andere barragematch tussen Zwitserland en Noord-Ierland bleef het 0-0. Kroatië plaatst zich als 28ste land voor het WK in Rusland. En daarmee was het belangrijkste wel gezegd.

