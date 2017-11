Drama voor Italië: geen WK voor Azzurri na resem gemiste kansen en niet-gefloten strafschoppen tegen Zweden

Het WK 2018 wordt er één zonder Italië. De Azzurri bleven in eigen huis steken op 0-0 tegen Zweden, niet genoeg om zich te plaatsen voor het WK na het 1-0 verlies uit de heenmatch. Nochtans had Italië genoeg kansen om minstens éénmaal te scoren, al zal Italië deze week vooral morren over drie niet-gefloten strafschoppen (al had Zweden er ook zeker een verdiend). Italië is er voor het eerst sinds 1958 niet bij op een WK, voor Zweden is het het eerste WK sinds 2006. Een drama voor Italië en een einde van een tijdperk. Naast Gianluigi Buffon (39) houden ook Daniele De Rossi (34), Giorgio Chiellini (33) en Andrea Barzagli (36) ermee op bij de nationale ploeg.

Giampiero Ventura, de omstreden bondscoach van Italië, voerde drie wissels door in vergelijking met de verloren heenmatch: Jorginho, Florenzo en Gabbiadini kwamen tussen de lijnen. Vooral de basisplaats van Jorginho was verrassend te noemen. Vooraf was er nog een rel in Italië over de middenvelder van Napoli. Die werd steevast niet opgeroepen door Ventura en leek misschien voor Brazilië te kiezen. Bij Zweden zat Anderlecht-huurling en Waasland-Beveren spits Isaac Kiese Thelin op de bank.

Italië wist waar het aan begon: het moest tweemaal scoren in San Siro na de 1-0 nederlaag uit de heenmatch. Anders zou Zweden naar zijn eerste WK sinds 2006 gaan, en moest Italië voor het eerst sinds 1958 de Mondiale vanuit de zetel beleven. Italië trok dan ook meteen ten aanval, dat resulteerde na 9 minuten in een eerste keer opschudding. Parolo werd gehaakt in de zestien, maar de Spaanse scheidsrechter wilde van geen penalty weten.

Foto: AFP

Opnieuw geen penalty

Die bal kon op de stip, maar nog geen vijf minuten stond het 1-1 wat betreft niet-gefloten strafschoppen. Scheidsrechter Lahoz zag geen graten in een duidelijke handsbal van de Italiaanse verdediger Matteo Darmian in de zestien. Daarna drukte Italië Zweden steeds verder achteruit, maar een doelpunt viel maar niet voor de fiere Italianen. Zweden was genoodzaakt tot verdedigen, en deed dat ondanks een gedwongen wissel met verve. De grootste kans van de eerste periode was voor Ciro Immobile, maar hij zag zijn schot van de lijn gered door verdediger Granqvist.

Halfweg 0-0, Italië had nog 45 minuten om een WK-ticket te verzilveren, Zweden moest nog evenveel minuten zien stand te houden. Vroeg in de tweede helft stond de scheidsrechter opnieuw in de spotlights, want na twee minuten spelen schreeuwde het publiek in San Siro opnieuw om een penalty. Darmian kreeg een bodycheck — lees: een knie in de onderbuik — maar opnieuw ging de bal niet op de stip.

Zweden staat pal

De Italianen bleven echter baas, dus gooide de Zweedse bondscoach zijn joker tussen de lijnen: stevige bonk en Waasland-Beveren-spits Kiese Thelin mocht voor de weinige Zweedse tegendruk zorgen. En die zet loonde, want Thelin bezorgde Zweden bij die weinige tegenstoten toch wat meer gewicht voorin. Al stond hij ditmaal wel niet tegenover een verdediger van Eupen, maar heette de tegenstand Chiellini en Bonucci.

De minuten tikten wel genadeloos weg, en Italië vond maar geen gaatje door de gele Zweedse muur. Candreva probeerde het van ver, maar de noodzakelijke goal viel maar niet. Ook niet met de inbreng van El Sharaawy, Belotti en Bernardeschi. Italië de wanhoop nabij, Zweden keek nu meer naar de stadionklok dan naar de vrije man. Maar doelpunten, die vielen niet meer in Milaan. Een stunt voor de Zweden, een gigantische kater voor Italië. Op 1 december zit Zweden in de trommel bij de WK-loting, Italië heeft serieus wat oplapwerk voor de boeg. En dat zal moeten gebeuren met een nieuwe generatie, want na de wedstrijd bevestigden Gianluigi Buffon (39), Daniele De Rossi (34), Giorgio Chiellini (33) en Andrea Barzagli (36) dat ze stoppen bij de nationale ploeg. Een einde van een tijdperk.