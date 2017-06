Wereldkampioen Duitsland begint met nipte zege aan Confederations Cup

Wereldkampioen Duitsland op de Confederations Cup gewonnen. In het Fisht Stadium in Sotsji won Mannschaft nipt van Australië: 2-3.

De Mannschaft moet het zonder enkele sterkhouders stellen - zij krijgen rust na een lang seizoen - en is met een jonge selectie naar Rusland afgereisd. Zo draagt de 23-jarige Julian Draxler (PSG) de aanvoerdersband. Bij de Socceroos stond Mathew Ryan (afgelopen seizoen door Valencia uitgeleend aan Racing Genk) in doel.

Doelman Leno in de fout

Lars Stindl had Duitsland na 5 minuten met een rake knal op voorsprong gebracht in het Olympisch Stadion Fisjt in Sotsji. In de 41e minuut maakte Tom Rogic gelijk, een goal waarbij doelman Leno niet vrijuit ging, maar nog voor de rust stond Duitsland weer op voorsprong na een penaltygoal van aanvoerder Julian Draxler.

Doelman Leno in de fout (bis)

Drie minuten na de pauze mocht de ploeg van coach Joachim Löw een derde keer vieren toen Leon Goretzka met een trap van dichtbij de netten deed trillen. Tomi Juric lukte in minuut 56 de aansluitingstreffer, na opnieuw een foutje van Leno, maar dichter kwamen de ‘Aussies’, met Mathew Ryan in doel, niet meer.

Foto: Photo News

In de andere wedstrijd van Groep B verloor Kameroen zondag al van Chili. De Afrikaanse kampioen van bondscoach Hugo Broos ging in Moskou met 0-2 onderuit. Donderdag (22 juni) staan op speeldag twee Kameroen-Australië en Duitsland-Chili op het programma.

Het landentoernooi dat gespeeld wordt tussen het gastland, de wereldkampioen en de kampioenen van zes continenten, wordt traditioneel een jaar voor het WK afgewerkt en geldt als generale repetitie voor de Wereldbeker. De deelnemende landen zijn dit jaar Rusland, Duitsland, Chili, Portugal, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Kameroen.