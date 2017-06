Videoref heeft nog werk: ordinaire vechtpartij na vliegende tackle opgelost... met één gele kaart

Mexico heeft op de tweede speeldag van groep A op de Confederations Cup een moeizame 2-1 zege tegen Nieuw-Zeeland geboekt. Na afloop had iedereen het echter over het vreemde optreden van de videoscheidsrechter, die een ordinaire vechtpartij na een vliegende tackle oploste... met één gele kaart.

In de toegevoegde tijd gingen de poppen even aan het dansen. Boxall trok ten aanval, werd aan het truitje getrokken en beging daarna een vliegende tackle op de Mexicaan Herrera, met een stevig opstootje tot gevolg. Herrera revancheerde zich meteen bij Boxall, waarna de poppen helemaal aan het dansen gingen. Voer voor de videoref, en ook veldscheidsrechter Bakary Gassama consulteerde beelden. De scheidsrechter gaf aanvankelijk enkel Herrera een gele kaart en gaf Nieuw-Zeeland een vrije trap. Pas toen de vrije trap al genomen was, legde de scheidsrechter het spel opnieuw stil en trok hij ook geel voor Reyes en Boxall.

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: AFP

How has the ref still managed to get the decision wrong using the VAR?! #MEXvNZL — Matt Box (@mattbox7) June 21, 2017

Proof that VAR is useless? #MEXNZL — ColinHouse II (@colinhouse) June 21, 2017

Nah VAR is garbage, that there should have it scrapped forever. #ConfedCup2017 — Rory (@roryninety) June 21, 2017

The end of this game is farcical. Not sure if VAR has a place but if it does, it needs to be better thought through #MEXNZL — Ben Archibald (@bmarchibald) June 21, 2017