Cristiano Ronaldo leidt Portugal met doelpunt naar zuinige zege tegen Rusland

Portugal heeft zijn eerste zege op de Confederations Cup beet. De Europese kampioen klopte woensdag op de tweede speeldag in groep A Rusland met 0-1. Cristiano Ronaldo scoorde in de Otkrytie Arena in Moskou vroeg in de match de enige treffer.

Rusland had vertrouwen gepompt na zijn 2-0 zege in de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, maar ondervond snel dat Portugal andere koek was. De Europese kampioen dicteerde de wet en de Russen moesten verdedigen. Na acht minuten vond Portugal het gaatje. De onvermijdbare Cristiano Ronaldo kopte een uitgemeten voorzet van Guerreiro tegen te touwen. Portugal bleef na de openingsgoal de betere, maar slaagde er niet in Rusland een tweede doelpunt aan te smeren. Ronaldo waagde iets voor de pauze nog eens zijn kans, maar ditmaal zonder succes.

In de tweede helft was de eerste kans voor Portugal. André Silva leek de 0-2 binnen te koppen, maar de Russische doelman Akinfeev redde met een handveeg. Gaandeweg verloren de Portugezen hun grip op de match, en Rusland sloop naar voren. Grote kansen voor de thuisploeg bleven uit, maar ook aan de overkant kon Portugal zijn counters niet verzilveren. In de toegevoegde tijd kwam Rusland nog een keer dicht bij de gelijkmaker, maar keeper Patricio liet zich niet verrassen door een verre voorzet van Dzhikiya die onder de lat viel.

Later vanavond staat de andere match van de tweede speeldag in poule A op het programma. Mexico neemt het daarin op tegen Nieuw-Zeeland.

In de stand gaat Portugal aan de leiding met vier punten. Rusland (3 punten) staat tweede, voor Mexico op stek drie met een punt. Een puntenloos Nieuw-Zeeland sluit de rangen. Op de derde en laatste speeldag in groep A, op 24 juni, speelt Mexico tegen Rusland en kijkt Portugal Nieuw-Zeeland in de ogen.

Cristiano Ronaldo: “We waren beter”

“Wij waren beter en hadden meer kansen”, oordeelde Cristiano Ronaldo, andermaal matchwinnaar met de enige treffer, na afloop. “We zijn heel blij”, aldus CR7, “dat we de thuisploeg verslagen hebben die de steun genoot van het publiek. Rusland heeft ons onder druk gezet, maar wij waren beter. We hebben gewonnen en in totaal vier punten, felicitaties voor het team.”

Fernando Santos, de bondscoach van Portugal, maakte zich na de partij vooral zorgen over Raphaël Guerreiro. De linksachter van Dortmund moest halfweg de tweede helft het veld verlaten, met wat leek op een beenblessure. “Guerreiro is naar het ziekenhuis gevoerd en we vrezen dat hij een breuk heeft opgelopen”, zei Santos. “We moeten de onderzoeken afwachten, en hopen dat het niet zo ernstig is als gedacht. Een mogelijk zware blessure kan een invloed hebben op zijn voorbereiding op het seizoen.”