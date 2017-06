Duitsland en Chili delen de punten op Confederations Cup

Duitsland en Chili hebben elkaar donderdag op de tweede speeldag in groep B van de Confederations Cup in evenwicht gehouden. In het Russische Kazan bleef het 1-1.

De Chilenen kwamen al heel vroeg in de partij op voorsprong na klungelig balverlies van de Duitse verdediging. Mustafi speelde het leer recht in de voeten van Alexis Sanchez, die na een slimme één-twee alleen op doelman ter Stegen af kon. De Chileense vedette van Arsenal liet de kans niet liggen: 0-1 na 5 minuten.

Chili was de betere ploeg in een aangename eerste helft, maar Duitsland kwam nog voor de pauze op gelijke hoogte. Na een aanval uit het boekje gleed Lars Stindl (41.) van dichtbij de gelijkmaker binnen. In een weinig boeiende tweede helft werd niet meer gescoord.

Chili en Duitsland hebben ieder vier punten, maar door een beter doelsaldo voeren de Chilenen de stand in groep B aan. Kameroen en Australië, die eerder op donderdag ook 1-1 gelijkspeelden, hebben één punt. Op de slotspeeldag staan zondag Chili-Australië en Duitsland-Kameroen op het programma. De top twee van elke poule plaatst zich voor de halve finales.