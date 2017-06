Foutje van Ryan, maar... videoref bezorgt Australiërs toch puntje tegen Kameroen van Broos

Kameroen en Australië hebben elkaar donderdag op de tweede speeldag in groep B van de Confederations Cup in evenwicht gehouden, het werd 1-1. De Afrikaanse troepen van bondscoach Hugo Broos klommen in de slotseconden van de eerste helft op voorsprong, de Australische doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge en RC Genk) zag er daarbij niet perfect uit. Met een rake strafschop (op aangeven van de videoscheidsrechter) kwam Australië op het uur weliswaar nog wel langszij.

Kameroen en Australië verloren hun openingswedstrijd in groep B en konden best winnen om hun kansen op de halve finales gaaf te houden. De ‘Ontembare Leeuwen’ van Hugo Broos openden nerveus, maar toonden zich in een viriele eerste helft wel de gevaarlijkste ploeg. Op slag van rust kwamen de Kameroeners dan ook terecht op voorsprong. André Zambo Anguissa werd de diepte ingestuurd en wipte het leer met een slimme tik over doelman Mathew Ryan, die in niemandsland verzeild was geraakt. De jonge middenvelder van Olympique Marseille, die nog maar sinds maart international is, scoorde zijn eerste doelpunt voor Kameroen.

Meteen na de koffie kreeg Juric een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de Australische spits schoot hoog over. Aan de overzijde stond ook het vizier van Aboubakar niet op scherp. Op het uur kreeg Australië een strafschop. Mabouka leek de bal te spelen, maar maaide Gersbach in de grote rechthoek wel onderuit. Op aangeven van de videoscheidsrechter werd het leer op de stip gelegd. Mark Milligan nam het geschenk in dank aan: 1-1. Kameroen liet de kopjes niet hangen en zette Australië vast op de eigen helft. Scoren lukte echter niet meer, vooral Aboubakar wrong enkele opgelegde kansen de nek om.

In de stand hebben Kameroen en Australië ieder één punt. Chili en Duitsland, die elkaar donderdagavond nog partij geven, voeren de stand in groep B aan met drie punten. Op de slotspeeldag staan zondag Chili-Australië en Duitsland-Kameroen op het programma. De top twee van elke poule plaatst zich voor de halve finales.