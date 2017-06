Mexico legt Duitsers geen strobreed in de weg richting Confederations Cup-finale

Wereldkampioen Duitsland heeft zich donderdag in Sochi geplaatst voor de finale van de Confederations Cup in Rusland. In de halve finales won Duitsland met 4-1 van Mexico. Het mag zich nu opmaken voor de finale tegen Chili, zondag in Sint-Petersburg. Chili plaatste zich woensdag al voor de finale door Portugal opzij te zetten na strafschoppen.

Het jonge Duitsland, dat op deze Confederations Cup zonder de grote sterren aantreedt, had zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de halve finales en zette die lijn tegen Mexico door. "Die Mannschaft" ging furieus van start en al na zes minuten kon Leon Goretzka de 1-0 knap binnenschuiven. "Eentje is geentje", dacht de 22-jarige Goretzka en amper twee minuten later vloerde hij Mexico-doelman Ochoa al een tweede keer. Na de vroege dubbele mokerslag kwam Mexico beter in de wedstrijd en hing de aansluitingstreffer in de lucht, maar scoren lukte niet.

Na de pauze probeerde Mexico de scheve situatie nog met de moed der wanhoop recht te trekken, maar de hoop werd in de 59e minuut brutaal de kop ingedrukt door Timo Werner. De 21-jarige centrumspits kon niet meer missen na een knap uitgesponnen aanval. De Mexicanen konden via een geweldig schot van invaller Marco Fabian (89.) nog een verdiend eerreddend doelpunt maken, maar het was een andere invaller, Amin Younes (90.+1), die voor Duitsland de 4-1 eindstand op het bord zette.

Zondag speelt Duitsland de finale van de Confederations Cup tegen Chili in het gloednieuwe stadion van Zenit Sint-Petersburg. De Zuid-Amerikaanse kampioen versloeg woensdag Europees kampioen Portugal in een penaltyreeks na een doelpuntenloos gelijkspel. Beide landen konden nog nooit eerder de Confederations Cup winnen. Duitsland behaalde als gastland wel al eens brons in 2005, voor Chili is het de eerste deelname. Mexico neemt het zondag in de kleine finale op tegen Portugal om het brons.