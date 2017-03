Waarom ze Colombia soms Loco-mbia noemen

Colombia won gisteren vlot zijn WK-kwalificatieduel op het veld van Ecuardor, dankzij doelpunten van James Rodriguez (Real Madrid) en Juan Cuadrado (Juventus). De Colombianen staan zo tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep en lijken op weg naar Rusland. Reden voor een feestje in de kleedkamer, vonden basisspeler Yerry Mina en invaller Pablo Armero. Tot zover zijn we mee... maar het dansje dat beiden vervolgens uit hun lenden toverden, dat gaat ons petje vér te boven!