Monaco redt in extremis punt tegen PSG in Franse topper

In de Ligue 1 deelden Paris Saint-Germain en AS Monaco de punten. Dankzij dit gelijkspel komen de Monegasken naast OGC Nice aan de leiding. PSG blijft op drie punten van het leiderskoppel.

In een nochtans onderhoudende topper moesten we toch wachten tot de 81ste minuur voor er een doelpunt viel. Edinson Cavani zette op strafschop de 1-0 op het bord, maar Bernardo Silva sleepte in de blessuretijd nog een punt uit de brand met een knal die goalie Trapp verraste in zijn korte hoek.

Monaco telt nu net als Nice 49 punten in de Ligue 1. PSG volgt met 46 punten.