PSG ontsnapt aan puntenverlies na knotsgekke slotfase

In de Franse Ligue 1 heeft PSG in eigen huis de topper tegen Lille gewonnen, al kwam de 2-1 overwinning er maar met de nodige dosis geluk. Op hetzelfde moment verdedigde leider Monaco met succes zijn koppositie, door een 1-2 zege op het veld van Montpellier.

In het Parc des Princes zette Edinson Cavani PSG al vroeg op voorsprong, maar de Préville maakte in de 86ste minuut gelijk na een flater van thuisdoelman Areola.

Lucas Moura zorgde er met een doelpunt in de 92ste minuut toch voor dat de punten in Parijs bleven.

Thomas Meunier, nog niet volledig hersteld van een enkelblessure, ontbrak op het wedstrijdblad.

Monaco blijft leider

In de stand blijft PSG zo op drie punten van leider Monaco. De Monegasken versloegen Montpellier op eigen veld met 1-2. Glik zette de bezoekers na een kwartier op 0-1, en toen Lottin vijf minuten later de score verdubbelde, leek de partij gespeeld. Een treffer van Hilton net na rust bracht echter opnieuw spanning in de match, en zeker na de tweede gele kaart voor Monaco-verdediger Jemerson in het slot rook Montpellier bloed. Uiteindelijk hielden de mannen van trainer Leonardo Jardim stand en bleef de 1-2 op het bord. Isaac Mbenza, pas overgekomen van Standard, kende geen gelukkige avond en werd al na 25 minuten naar de kant gehaald bij Montpellier.