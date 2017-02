Speler krijgt rode kaart na vreemd opstootje met... het bord van de vierde ref

Er viel zaterdagavond een vreemde rode kaart in de Franse Ligue 1. In de wedstrijd tussen Angers en Bastia (3-0) werd Bastia-verdediger Yannick Cahuzac na 74 minuten naar de kant gehaald. De 30-jarige Fransman botste met het wisselbord van de vierde ref, sloeg dat boos uit de handen van de arme man... en kreeg rood. Bastia mocht de wedstrijd wel volmaken met elf man, want Cahuzac was op dat moment al gewisseld voor Saint-Ruf. Dat mocht niet baten, Bastia verloor opnieuw en staat voorlaatste.