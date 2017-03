Gillet en Nantes houden revelatie Nice op een gelijkspel

Brussel - FC Nantes heeft zaterdag op de 30e speeldag van de Franse Ligue 1 1-1 gelijkgespeeld tegen OGC Nice. Guillaume Gillet, kapitein bij de thuisploeg, stond de hele wedstrijd op het middenveld.

Sala bracht de manschappen van coach Sergio Conceiçao (ex-Standard) na 22 minuten op voorsprong met een rake knal, maar Nantes kon de leiding niet lang vasthouden. Zes minuten later rondde Seri een knappe collectieve aanval van de bezoekers af met een loeihard schot in de bovenhoek. In de stand kampeert Nantes op de tiende stek. Nice vergeet voorlopig over PSG te springen en blijft derde.